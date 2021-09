Die Statue eines ertrinkenden Mädchens sorgt in Bilbao . für Aufsehen

BILBAO, Spanien, 28. September (Reuters) – Das unheimlich realistische Gesicht eines jungen Mädchens, das in der Flut ertrinkt, verunsichert die Bewohner der spanischen Stadt, seit sie letzte Woche unerwartet aufgetaucht ist.

Der mexikanische hyperrealistische Künstler Ruben Orozco hat die rätselhafte Figur mit dem Titel „Bihar“ („Morgen“ auf Baskisch) für eine Kampagne der BBK Foundation – dem gemeinnützigen Arm des spanischen Kreditgebers Kutxabank – geschaffen, um die Debatte über Nachhaltigkeit anzuregen.

Das Ziel ist, dass die Leute wissen, dass “ihre Handlungen uns versenken oder über Wasser halten können”, sagte der Künstler gegenüber der spanischen Nachrichtenseite Nius.

Wenn die Gezeiten steigen und fallen, wird die 120 kg (264 lb) schwere Fiberglasfigur jeden Tag untergetaucht und freigelegt das Währungsklima.

Die Bewohner von Bilbao erwachten am vergangenen Donnerstag, nachdem sie mit einem Boot in den Fluss nahe dem Stadtzentrum gebracht und mitten in der Nacht in den Fluss gelassen worden waren.

Eine Glasfaserskulptur mit dem Titel „Bihar“ (Morgen auf Baskisch) des mexikanischen hyperrealistischen Künstlers Ruben Orozco wird am 27. September 2021 im Fluss Nervion in Bilbao, Spanien, versenkt. REUTERS / Vincent West TPX IMAGES OF THE DAY Weiterlesen

„Zuerst fühlte ich mich gestresst, als mehr von meinem Gesicht aus dem Wasser war, aber jetzt vermittelt es mir Traurigkeit, viel Traurigkeit“, sagte Besucherin Triana Gil.

“Sie sieht nicht einmal besorgt aus, es ist, als würde sie sich ertrinken lassen.”

Ein anderer Betrachter, der ihr den Namen Maria gab, dachte zunächst, die Skulptur sei ein Denkmal für ein tragisches Ereignis der Vergangenheit.

“Ich habe heute gelernt, dass es nicht darum geht, aber ich denke, jeder kann seinen eigenen Sinn dafür finden”, sagte sie.

‘Bihar’ ist nicht Orozcos erstes Werk, das Bilbao überrascht und bewegt.

Vor zwei Jahren löste ihre lebensgroße Statue einer einsamen Frau, die auf einer Parkbank sitzt, “Invisible Soledad” eine Debatte über das isolierte Leben älterer Menschen aus.

