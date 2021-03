Die SFA bereitet den Hardball-Ansatz für die UEFA vor, da Österreich eine Schaltanlage in Betracht zieht, um das Bundesliga-Reiseverbot nach Hampden zu umgehen

Schottland wird mit dem österreichischen Verband Hardball spielen, um Hampdens WM-Showdown in diesem Monat zu beenden.

Steve Clarkes Bewerbung um die Qualifikation für Katar 2022 soll am 25. März im Nationalstadion gegen die Österreicher beginnen. Das Spiel ist jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Coronavirus zweifelhaft.

Österreich erwägt einen offiziellen Antrag an die UEFA, das Spiel in Glasgow zu verschieben, da eine Gruppe von Bundesligaspielern – einschließlich des Liverpooler Ziels Sasa Kalajdzic – von ihren Vereinen nicht zugelassen wird, die Reise anzutreten.

Die SFA besteht jedoch darauf, dass das Spiel wie geplant verläuft, und besteht darauf, dass Clarke und seine Spieler nicht durch einen sportlichen Nachteil behindert werden, wenn der europäische Fußballverband beschließt, einzugreifen.



Wenn sich die UEFA beispielsweise dafür entscheidet, das Spiel an einen neutralen Ort zu verlegen, wird Schottland argumentieren, dass das umgekehrte Spiel, das im September in Wien stattfinden soll, auch in einem anderen Land stattfindet.

Österreich könnte auch die Umkehrung der beiden Spiele beantragen, was Clarke und sein Team dazu zwingt, die Kampagne außerhalb der Heimat zu eröffnen.

Aber das würde bedeuten, dass die Österreicher im September einem ausverkauften Hampden gegenüberstehen könnten, anstatt sich den Schotten hinter verschlossenen Türen zu stellen.

Starstürmer Kalajdzic – einer von 18 deutschen Spielern im letzten Kader von Franco Foda – hat sich als erster von der Reise ausgeschlossen, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass er sich bei seiner Rückkehr nach Stuttgart für zwei Wochen unter Quarantäne stellen muss.

Der 6-Fuß-7-Gefahrenmann sagte: „Ich bin zu wertvoll für meinen Verein, um mich für das Spiel gegen Schottland freizulassen, wenn es wie geplant verläuft.

„Sie sagten mir sehr deutlich, dass sie mich nicht gehen lassen werden, wenn das Spiel nicht an einem neutralen Ort stattfindet.

Eintracht-Frankfurter Chef Adolf Hutter hat ebenfalls bestätigt, dass weder Martin Hinteregger noch Stefan Ilsanker reisen dürfen.



Hutter sagte: „Wir werden unsere Spieler nicht freigeben und soweit ich weiß, werden die meisten Bundesliga-Vereine dasselbe tun.

“Ich finde es nicht besonders klug, dass die Spiele überall gespielt werden und dass die Gesundheit der Spieler bei Eintracht Frankfurt oberste Priorität hat.”

Bernhard Neuhold, General Manager des österreichischen Verbandes, sagte: „Wir pflegen einen engen Dialog mit den betroffenen Vereinen, die wiederum mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden in Kontakt stehen.

„Es gibt keine festen Regeln, die von der UEFA und der FIFA für die Regeln für den Austragungsortwechsel festgelegt wurden, und wir werden in Kürze eine Entscheidung über den Antrag auf einen neutralen Austragungsort treffen. Wir erwarten, dass der Austragungsort des Spiels gegen Schottland diese Woche bestätigt wird.

„Wenn das Spiel an einen neutralen Ort verlegt wurde, ist der Austausch von Wohnsitzrechten eine theoretische Möglichkeit, die wir noch nicht im Detail untersucht haben.

„Wenn das Spiel an einen neutralen Ort verlegt wurde, ist der Austausch von Wohnsitzrechten eine theoretische Möglichkeit, die wir noch nicht im Detail untersucht haben.

“Wenn dies jedoch passieren würde und wir später die Auslosung aufgeben müssten, wären wir finanziell benachteiligt.”