Die Schule trauert um einen Computerlehrer

Schüler und Angestellte der Jasper Jr. High School trauern um einen Lehrer.

Billie Smith, ein Computerlehrer der achten Klasse an der Schule, verstarb am Dienstag, dem 29. Dezember 2020.

Der Direktor von Jasper Jr., Lutis Moore, sagte, Smiths Tod sei auf ein plötzliches Gesundheitsproblem zurückzuführen.

Smith war seit zwei Jahren an der Schule beschäftigt und unterrichtete nicht nur Informatik, sondern war auch Medienspezialistin und Jahrbuchsponsorin.

“Sie hat uns viel bedeutet”, sagte Moore Täglicher Bergadler Mittwoch, als er Smith interviewte, um bei Jasper Jr. High zu arbeiten. “Sie hat alle Kisten und mehr markiert.”

Smith aus Irondale kam aus den Schulen der Stadt Birmingham. Nach seinem Nachruf in der Trussville TribuneSie war eine ehemalige freiwillige Feuerwehrfrau und eine Krankenwagenfahrerin, die bei der Rettung der Höhle half. Smith teilte auch seine Biografie auf der Jasper Jr. High-Website, wo sie sagte: „Bevor ich 2003 Pädagogin wurde, arbeitete ich 12 Jahre lang für das Raumfahrt- und Raketenabwehrkommando der US-Armee, die National Aeronautics and Space Administration bei Redstone Arsenal und vielen staatlichen Auftragnehmern, die sich mit Verteidigung oder Raumfahrt befassen. Ich habe Raketen- und Raketentriebwerkstests für das ursprüngliche Space Shuttle miterlebt. “”

Im Jahr 2003 erhielt Smith einen BA in Collaborative Education von der Alabama A & M University und setzte seine Karriere in der Ausbildung mit einem Master- und Fachdiplom in Library Media Education fort.

„Für Teenager ist es wichtig, die Energie von Erwachsenen zu sehen, und sie hatte sie. Sie war echt. Er war ein guter Mensch “, sagte Moore. „Sie lebte, sie war laut – alles, was man von einem Lehrer erwarten würde, war sie. Welches Ziel sie auch hatte, was auch immer wir von ihr verlangten, sie hat dafür gesorgt Alles wurde so gemacht, wie es sollte.

„Insgesamt nur eine großartige Person, eine großartige Teamplayerin. Es hat immer Spaß gemacht, sie kommen zu sehen, weil Sie wussten, dass sie eine Geschichte zu erzählen hatte oder etwas Lustiges passieren würde. liebte unsere Kinder wirklich. “

Smith wird von ihrem Ehemann, auch Billie genannt, überlebt; Drei Mädchen; einen Sohn; und viele Enkelkinder.

Eine Erklärung wurde unter geteilt Jasper Jr. Auf der Seite dieser Woche stand zum Teil: “Mrs. Smith, Sie waren mehr als ein Teamkollege; Sie waren ein Freund. Wir sind dankbar für Ihre Zeit, Energie und Ihr gemeinsames Lachen, während wir alle zusammen waren. Ruhe Nun, Mrs. Smith. Wir werden Sie vermissen. “

Anstelle von Blumen bittet die Familie die Menschen, in Smiths Erinnerung an den Spark Kindness Club der Jasper Jr. High School zu spenden.

