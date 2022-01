Die Raumfahrt zerstört laut einer neuen Studie 3 Millionen rote Blutkörperchen pro Sekunde

Ein Jahr nach der Rückkehr zur Erde waren die roten Blutkörperchen der Astronauten nicht vollständig auf das Niveau vor dem Flug zurückgekehrt, berichtete sein Team am Freitag in natürliche Medizin.

„Wenn Sie auf dem Weg zum Mars sind und nicht mit der Notwendigkeit Schritt halten können, all diese zusätzlichen roten Blutkörperchen zu produzieren, könnten Sie in ernsthafte Schwierigkeiten geraten“, sagte Trudel.

Trudel untersucht auch die Auswirkungen von Immobilität auf Patienten, die wochen- oder monatelang bettlägerig sind.

Die neuen Erkenntnisse ahmen das nach, was er bei seinen Patienten sieht, sagte er und deutete an, dass das, was im Weltraum passiert, auch bei immobilen Patienten passieren kann.

„Eine Lösung für das eine könnte auch für das andere gelten“, sagte er.

Sulekha Anand, die an der San Jose State University über menschliche Physiologie forscht und nicht an der Studie beteiligt war, stimmte zu.

„Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf das Verständnis der physiologischen Folgen von Raumfahrt und Anämie bei Patienten am Boden“, sagte sie.