Die Polizei des Staates New York sucht nach entflohener Monitoreidechse

Der Nilwaran ist die längste Echse Afrikas. Einige Erwachsene können eine Länge von über zwei Metern erreichen und ernähren sich von kleinen Tieren wie Fischen, Fröschen, einigen Vögeln und kleinen Nagetieren. Was machen wir also im Hinterland von New York? Sieht so aus, als ob ein weiteres entkommenes Reptilienhaustier auf freiem Fuß ist. Jetzt sagt die Polizei, sie habe unbestätigte Berichte erhalten, dass sich die Eidechse jetzt in einer nahe gelegenen Bucht aufhält.

WROC sagt dass der pelzige, einen halben Meter lange Monitor aus seinem Käfig entkam, als sein Besitzer am 29. Juli umzog. Die Polizei von Attica sagt, die Eidechse könnte sich in Tonwanda Creek aufhalten.

Die Polizei sagte, sie arbeite mit DEC New York zusammen, um den abgeworfenen Monitor zu finden. Sie warnten auch die Öffentlichkeit, sich dem Tier nicht zu nähern, da seine Bisse bakterielle Infektionen verursachen können.

Apropos Reptilien, erinnern Sie sich vielleicht noch an die Geschichte vom November? NBC NY sagt dass eine Frau aus New Hyde Park 911 anrief, nachdem sie einen bärtigen Drachen unter dem Mülleimer in der Nähe ihrer Einfahrt gefunden hatte. Laut NBC schien die Eidechse katatonisch zu sein, was im Wesentlichen bedeutet, dass sie sich in einem unfähigen Winterschlafzustand befand. War es wenigstens keine Schlange? Im Juni, ABC sagt dass ein Bewohner von Deer Park in ihrer Einfahrt eine große burmesische Python entdeckte. Burmesische Pythons sind eine der größten Schlangen der Welt und stammen aus Südostasien.

