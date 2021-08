Wyo. Mann, der beschuldigt wird, bei der Auswahl des Liedes geschossen zu haben, plädiert auf nicht schuldig

Ein 25-jähriger Mann aus Arapahoe, der beschuldigt wird, einem Mann nach einem Streit über die Songauswahl in den Bauch geschossen zu haben, hat sich in allen Anklagen gegen ihn auf nicht schuldig bekannt. Der amtierende amerikanische Anwalt Bob Murray Donnerstag angekündigt.

Ronald Blaise Jenkins wurde am 22. Juli von einer Grand Jury des Bundes wegen Körperverletzung mit einer Schusswaffe angeklagt.

Gerichtsdokumente behaupten, dass Jenkins und das Opfer am 5. Januar in einem Fahrzeug geparkt wurden, das aus dem Wind River Indian Reservat entfernt wurde, als sie begannen, sich über ein Lied im Radio zu streiten, das eskalierte, bis Jenkins auf das Opfer schoss.

Das Opfer wurde Berichten zufolge in der Notaufnahme von SageWest Health Care in Riverton abgesetzt und dann zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus in Billings gebracht.

Jenkins’ Geschworenenprozess ist für den 27. September in Casper angesetzt. Bei einem Schuldspruch drohen ihm 10 Jahre lebenslange Haft.

