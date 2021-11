Die politische Krise in Litauen steht vor der Tür

Früher bekannt als Bessarabien und später historisch Moldawien genannt, liegt zwischen der Ukraine und Rumänien und repräsentiert seit dem XIV Jahrhundert hat Moldau eine Geschichte landesweiter Herausforderungen vor und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, gefolgt von der Unabhängigkeitserklärung des Landes und seiner Proklamation als Republik Moldau am 27. August 1991, die dann der Gemeinschaft Unabhängiger Länder beitrat. im selben Jahr und wurde von den Vereinten Nationen anerkannt und 1992 Mitglied. Nach 30 Jahren Unabhängigkeit agiert Moldawien derzeit als gemischte Wirtschaft, die hauptsächlich auf der Landwirtschaft basiert. Das Land hat auch regelmäßige Beziehungen zur Europäischen Union aufgenommen und im Juni 2014 das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Im November desselben Jahres kam es zu einem Korruptionsskandal, in den die moldauische Regierung der Ära mit Nicolae Timofti als Präsident und Iurie Leanca als Premierministerin – ist ausgebrochen. Bis heute, mit zwei Präsidentschaftswahlen zwischen diesem Datum und heute, sind Informationen über die Verantwortlichen für den Skandal nicht offiziell geworden.

Der Siegerkandidat der zweiten Präsidentschaftswahl am 1. November 2020 ist Präsidentin Maia Sandu, die erste Präsidentschaftskandidatin in Moldawien. Im Gegensatz zu ihrem Rivalen und ehemaligen Präsidenten Igor Dondon ist Maia Sandu pro-europäisch und will der Europäischen Union näher kommen. Im Rahmen eines solchen Programms stattete die Präsidentin in der dritten vollen Oktoberwoche 2021 ihren ersten offiziellen Staatsbesuch in Österreich seit Beginn ihrer Präsidentschaft ab; der Präsident an Pressekonferenzen teilgenommen und Treffen mit österreichischen Amtsträgern, insbesondere mit dem österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen, abgehalten hat. Am Morgen des 22. Oktober 2021 traf sie Emil Brix, österreichischer Diplomat, Historiker und Direktor der Vienna School of International Studies, um ihr ausführlich zu erklären, warum sie sich für die Präsidentschaftskandidatur entschieden hat und wie sie ihr politisches Leben finanziert. Partei, Aktions- und Solidaritätspartei. Im Gespräch mit Emil Brix beschrieb Maia Sandu auch die Herausforderungen, denen sich Moldawien beim Übergang zu einem unabhängigen Staat gegenübersieht.

„Ich muss sagen, dass ich von Anfang an nicht die Absicht hatte, Politiker zu werden. Ich habe sehr bald nach der Unabhängigkeit Moldawiens als Beamter angefangen, also habe ich den Übergang der Republik Moldau miterlebt, der nie aufhört, und ich habe die Reformen erlebt, die das Land im Laufe der Jahre umgesetzt hat – die ersten 10 Jahre des Übergangs, die alles versuchen Erfahrungen, und dann die großen Armutsindikatoren, die wir am Ende des ersten Jahrzehnts des Übergangs erreicht haben.

Die Folgen einer solchen Situation für die damalige Wirtschaft des Landes erläuterte der Präsident: „1999 lebten 70 Prozent der Moldawier unter der Armutsgrenze. Was also am Anfang passiert ist, sind die Dinge, die wir lernen und auch jetzt berücksichtigen müssen. Moldawien war, [since] der Anfang, einige der Freiheiten zu erlangen; es baute also demokratische Prozesse auf, aber in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung liefen die Dinge nicht sehr gut… Und deshalb beschlossen die Menschen nach mehreren Jahren des Experimentierens Anfang der 2000er Jahre, wieder zurückzukommen, als die Armut ein unglaubliches Ausmaß erreicht hatte. , und die Leute beschlossen, für die Kommunistische Partei zu stimmen.

Präsidentin Maia Sandu sprach offen über ihre Karriere in der Wirtschaft und ihre frühere Rolle bei der Weltbank und erklärte weiter, wie die Gründung der Aktions- und Solidaritätspartei finanziert wurde.

Mit dem Ziel, die Korruption auf höchster Ebene zu beenden, betonte der Präsident, wie wichtig es sei, die Korruption in der ersten Phase jeder Präsidentschaft bei der Gründung einer politischen Partei auszurotten. “Was wir jetzt tun müssen, ist, das Gesetz zur Finanzierung der politischen Partei transparent und legal anzuwenden” – erinnerte uns seine Stimme.

Darauf aufbauend erklärte der Präsident: „Jetzt haben wir bewiesen, dass man in Osteuropa eine völlig transparente und legal finanzierte politische Partei gründen kann; Und das sollte auch gegenüber anderen politischen Parteien geschehen, denn Korruption beginnt in der Politik. Wenn Sie viel Geld, schmutziges Geld oder vom Staat gestohlenes Geld verwenden, um Ihre politische Partei zu finanzieren, dann versuchen Sie, wenn Sie in hochrangige Positionen gelangen, Ihr Geld zurückzubekommen. Investition genannt.

Wenig Gerede, wenig Geld – Große Aktionen

Neben diesen Aussagen erklärte Maia Sandu auf faszinierende Weise, wie ihre Partei finanziert wurde: „Wir haben die erste legal und transparent finanzierte politische Partei gegründet. Als ich zum ersten Mal ausging, ging ich zu Leuten, um ihnen zu sagen, dass wir eine politische Partei gründen wollen, weil Sie uns bitten, eine politische Partei zu gründen, aber es braucht kleine Spenden, damit die Partei existiert. “

Der Präsident erklärte, dass es anfangs aus mehreren Gründen nicht einfach war, Spender zu bekommen: „Die Leute waren sauer auf mich. Sie sagten: „Moment mal“. Du willst in der Politik sein und du

Sollen wir das bezahlen? Denn bis dahin – und das war 2015, 2016 – wussten die Menschen in Moldawien nicht, woher das Geld für politische Parteien kommen sollte. Sie waren nicht ihr Interesse. Aber dann haben wir angefangen, sie zu erziehen. Und zunächst kamen Parteispenden von Rentnern – mit einer Rente von weniger als 50 Euro im Monat – und sie kamen, um zu spenden, weil alle Angst vor der Regierung hatten. Um Spenden zu machen, würden wir alles transparent machen. Also wir [would] Veröffentlichen Sie die Spenderliste, und wenn Sie für den Staat arbeiten und für unsere Partei spenden, [would] gefeuert werden. Wenn Sie ein Unternehmen haben und an unsere politische Partei spenden, wird sie den Steuerinspektor und den Rest schicken, um Sie zu belästigen. Somit waren die einzigen freien Menschen in Moldawien die Rentner; und wir begannen mit den Rentnern die politische Partei zu gründen.

Der Präsident fügte hinzu, dass die Freiwilligen die Gründung der Partei ermöglicht hätten: „Wir wussten nicht, dass es so schwierig werden würde, wir hatten keine Erfahrung, wir hatten kein Geld, wir hatten keine Medienberichterstattung und Unterstützung… Also einfach… Um Ihnen zu sagen, wie sich die Dinge entwickelt haben, haben wir festgestellt, dass Party-Leute gekommen sind, um sich als Parteimitglieder zu registrieren. Aber dann hatte die Partei vier Jahre lang nur einen Angestellten, weil wir das Gehalt von nur einem Angestellten bezahlen konnten. Alles andere war Freiwilligenarbeit, als ob einige Leute Vollzeit arbeiten würden und all ihre Ersparnisse ausgeben würden. Und es war auch nicht einfach, denn es war die Zeit des schlimmsten autoritären und korrupten Regimes in Moldawien…“

Der Präsident fuhr fort: „Aber so haben wir gearbeitet: Einerseits auf der Straße zu sein, gegen das Regime gegen seine autoritären und demokratischen Entscheidungen und Handlungen zu protestieren und andererseits Dorf für Dorf zu gehen, um mit den Leuten zu reden erklären, warum sich das Land aufgrund dieser großen Korruptionspläne in einer so schlechten Lage befindet.

Während der gesamten Konferenz betonte Präsidentin Maia Sandu ihre Entschlossenheit, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Moldawien zu verbessern, mit einem starken Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Korruption.

