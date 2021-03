Die pakistanische Sängerin wird strafrechtlich verfolgt, weil sie Popstar beschuldigt hat, sie manipuliert zu haben

ISLAMABAD – Vor zwei Jahren sandte eine pakistanische Sängerin Schockwellen durch die Musikindustrie und löste die bekannteste # MeToo-Debatte des Landes aus, als sie einen anderen Popstar beschuldigte, sie manipuliert zu haben. Jetzt wird sie wegen strafrechtlicher Verleumdung strafrechtlich verfolgt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Meesha Shafi legte Berufung gegen den Fall sexueller Belästigung ein, den sie vor den Obersten Gerichtshof des Landes gebracht hatte, nachdem sie eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten verloren hatte, in denen Justizbeamte entschieden hatten, dass ihr Fall nicht durch ein Gesetz zum Schutz von Frauen am Arbeitsplatz abgedeckt war.

Die Anklage wegen strafrechtlicher Verleumdung wurde von den Behörden nach einer Beschwerde des Popstars erhoben, den sie Ali Zafar beschuldigte. Wenn sie für schuldig befunden wird, kann sie zu bis zu drei Jahren Gefängnis verurteilt werden.

Unterstützer von Frau Shafi sagen, dass ihre Rechtsstreitigkeiten die Bereitschaft von Frauen beeinträchtigen könnten, Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens vorzubringen, und dass das Ergebnis des Rechtsstreits bestimmen würde, wer unter ein Gesetz fällt, das Frauen vor Belästigung vor Ort am Arbeitsplatz schützen soll.

Der Belästigungsfall “wird über den Geltungsbereich des Gesetzes zur Gewährleistung der Sicherheit von Frauen am Arbeitsplatz entscheiden”, sagte Khwaja Ahmad Hosain, eine Anwältin, die Frau Shafi am Obersten Gerichtshof vertritt. “Das Ergebnis wird für alle Frauen in diesem Land wichtig sein.”