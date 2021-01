Die österreichische Arbeitslosigkeit steigt trotz des Versuchs der Regierung, Entlassungen zu vermeiden

WIEN, 1. April (Reuters) – Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Österreich stieg im März um 66%, da die Coronavirus-Pandemie trotz staatlicher Bemühungen Arbeitsplätze in Branchen wie Tourismus und Einzelhandel auslöschte Um Entlassungen zu verhindern, zeigten offizielle Daten Mittwoch.

Die Arbeitslosenquote stieg im März nach einer nationalen Maßnahme gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Punkte auf 12,2%. Die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen stieg um 65,7% auf 504.345, teilte die nationale Arbeitsagentur AMS in einer Erklärung mit.

Österreich ist seit mehr als zwei Wochen geschlossen, Restaurants, Bars, Theater, Schulen, nicht unbedingt benötigte Geschäfte und andere Treffpunkte sind geschlossen. Die Öffentlichkeit wurde ermutigt, zu Hause zu bleiben und dort zu arbeiten, wenn dies möglich ist.

“Der Zustrom von Arbeitslosen kam hauptsächlich aus dem Tourismussektor, wo die (Winter-) Saison effektiv mit der Schließung von Unternehmen Mitte März endete”, sagte das Arbeitsministerium in einer Erklärung.

Beliebte Skigebiete wie Ischgl und St. Anton am Arlberg sind zu Brennpunkten der Coronavirus-Pandemie geworden, wobei das Virus in überfüllten Après-Ski-Bars fruchtbaren Boden findet. Diese und andere Skigebiete wurden unter Quarantäne gestellt und die lokalen Behörden haben angeordnet, dass die Skisaison vorzeitig endet.

Um die Wirtschaft am Leben zu erhalten und möglichst viele Entlassungen zu vermeiden, kündigte die nationale Regierung der Tories und Grünen ein Hilfspaket von bis zu 38 Milliarden Euro oder etwa 9,5% an Wirtschaftsleistung des letzten Jahres.

Dies beinhaltet ein Programm, das es Arbeitgebern ermöglicht, Mitarbeiter auf ihrer Gehaltsliste zu halten und nur für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden zu bezahlen, was die Regierung als attraktivere Option für alle Beteiligten unterstützt hat. Daten vom Mittwoch deuteten darauf hin, dass viele Unternehmen nicht überzeugt waren.

“In vielen anderen Sektoren gibt es tiefe Einschnitte, wie im Einzelhandel oder im Transportwesen”, sagte das Ministerium.

Laut AMS-Daten stieg die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Gastgewerbe um 167%, im Baugewerbe um 104% und im Bereich Transport und Lagerung um 94%. In der westlichen Provinz Tirol, in der sich viele Skigebiete wie Ischgl und St. Anton befinden, hat sich die Zahl um 199% erhöht und fast verdreifacht. In Wien stieg sie um 39%.

Tirol ist auch die am stärksten vom Coronavirus betroffene Provinz, in der die ersten Fälle bestätigt wurden. Von mehr als 10.000 Fällen in Österreich ereigneten sich 2.361 in der alpinen Provinz. (Bericht von François Murphy, herausgegeben von Larry King)