Koskinen trägt eine schwere Last, ohne dass eine Erleichterung in Sicht ist

GM Ken Holland könnte zu Beginn der verkürzten NHL-Saison mit dem größten Job eines in Kanada ansässigen GM konfrontiert sein.

Es ist weniger als eine Woche her, seit Torhüter Mike Smith in die Reserve für Langzeitverletzte versetzt wurde und Holland mit Mikko Koskinen als einzigem etablierten Torhüter des Vereins verlassen hat. Stuart Skinner, Troy Grosenick (vor kurzem aus dem Amt ausgeschieden) Verzichtserklärungen) und Olivier Rodrigue (der an einen österreichischen Verein ausgeliehen war, bevor er dem Taxi-Team von Edmonton zugeteilt wurde) als Ersatz. Die letzten drei haben zwei Karriere-NHL-Starts zwischen sich – beide von Grosenick, als er 2014-15 Mitglied der San Jose Sharks war. Aufgrund der Quarantäneregeln sind Rodrigue und Grosenick jedoch noch einige Tage nicht verfügbar.

Wenn wir ehrlich sind, hätte Holland zu Beginn nie in dieser Situation sein dürfen.

Die Oilers hatten keinen Grund, aus der Free-Agent-Klasse dieser Offseason auszusteigen, die mit Jacob Markstroms verfügbaren Torhütern beladen war – Ein Torwart, gegen den die Oilers verloren hätten – zu Braden Holtby, ohne jemanden hinzuzuziehen, der Koskinen für den Start herausfordern könnte. Edmonton fügte Anton Forsberg in dieser Nebensaison als Tiefenversicherung zu seinem Team hinzu, verlor ihn jedoch aufgrund von Ausnahmeregelungen für die Carolina Hurricanes, die ihn aufgrund des Ausscheidens bei den Winnipeg Jets verloren hatten. Aber mit einer Karriereersparnis von 0,901 ist es nicht so, als wäre er die Lösung für das Oilers-Problem.

Edmonton hat Playoff-Ambitionen Dieses Jahr machen es aber auch fünf andere Teams in der North Division (Ottawa-Fans) Setz dich, sei cool für dieses Jahr). Jede andere Mannschaft in der Division kann sich auf einen starken Torhüter verlassen, der ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen. Sogar die Senatoren haben in Matt Murray einen Torhüter, auf den sie auf absehbare Zeit zählen können.

Mikko Koskinen ist auf einer Insel in Edmonton. (Foto von Mark Blinch / NHLI über Getty Images)

Das Gleiche gilt nicht für die Oilers, obwohl sie einen gesunden Smith hatten, den sie im Oktober erneut für einen Einjahresvertrag unterschrieben hatten. Er ist der 38-Jährige, der gerade eine Saison beendet hat, in der er 19-12-6 mit einer Ersparnis von 0,902 Prozent und einem Durchschnitt von 2,95 Toren gegen den Durchschnitt beendet hat.

Wie viele Teams in dieser Saison steht auch Edmonton vor der Obergrenze der Gehaltsobergrenze, was die Suche nach einer Lösung noch komplizierter macht. Und dann ist da noch das Quarantäneproblem. Wenn sie nicht innerhalb der Division verhandeln, verschwenden die Oilers wertvolle Zeit in einer Saison, in der Sie es sich nicht leisten können, ins Hintertreffen zu geraten.

Bis die Oilers es herausfinden, muss Koskinen eine hohe Arbeitsbelastung ertragen. Und wenn er nicht gut spielt, hat Edmonton keine andere Wahl, als es zu schaffen oder zu hoffen, dass Skinner, Grosenick oder Rodrigue (sofern verfügbar) die Dinge zumindest in der Nähe halten können. Zumindest gab Koskinen den Oilers mit einem Sieg gegen die Toronto Maple Leafs am Mittwochabend keinen Grund mehr, sich Sorgen um ihr Torwartteam zu machen. Obwohl er beim 2: 1-Sieg 25 Paraden erzielte, war dies zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Oilers Torontos offensives Vergehen unterdrückten.

Koskinen erlaubte fünf Tore in zwei seiner fünf Starts in dieser Saison und hatte ein hartes Zwei-Spiele-Spiel gegen Montreal hinter sich, in dem seine Mannschaft von einem kanadischen Team überwältigt wurde, das acht Tore gegen Connor McDavid und Leon Draisaitl erzielte. Er brauchte wirklich ein positives Ergebnis gegen die Maple Leafs, sowohl für sein Selbstvertrauen als auch um die Oilers davon abzuhalten, in der Division ins Hintertreffen zu geraten. Es hat absolut ruiniert, was ein hitziger Showdown zwischen McDavid und Auston Matthews gewesen sein könnte, aber die Oilers kümmerten sich nicht viel um das Feuerwerk – So viel dazu.

Trotz des Sieges gab es immer noch einen Fehler im einzigen Tor, das Koskinen Matthews gab. Dieses Tor wurde aus einem engen Winkel erzielt und ermöglichte es den Leafs, das Spiel in der Mitte der dritten Halbzeit zu beenden.

Ansonsten lobte Oilers-Cheftrainer Dave Tippett das Spiel seines Torhüters.

“”[Koskinen] war solide “, sagte Tippett. „Er hat uns eine Chance gegeben, aber wir haben vor ihm besser gespielt.

Ein vorübergehender Seufzer der Erleichterung für die Oilers, aber sie müssen ihre Bemühungen gegen die Maple Leafs und Winnipeg Jets, ein weiteres Team mit feuriger Angriffskraft, in den nächsten vier Spielen wiederholen.

Während bis zum Wochenende vom 30. bis 31. Januar, wenn die Oilers gegen Toronto und Ottawa antreten, keine Back-to-Back-Spiele geplant sind, muss man sich fragen, ob (oder wann) die Oilers einen ihrer Paraden geben werden. . eine Chance zu beginnen.

Holland muss hoffen, dass er mit einem seiner aktuellen Backups irgendwie einen Blitz in einer Flasche fängt, weil es nicht einfach ist, eine bessere Alternative zu finden.

