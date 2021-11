Die österreichische Regierung überlebt das Scheitern der Opposition, den Nachfolger von Kurz zu verdrängen

Die österreichische Regierung überstand ein Misstrauensvotum im Parlament nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft wegen politischer Korruption.

Die Grünen, der Junior-Koalitionspartner von Kurzs gemäßigt-konservativer Volkspartei, stimmten für den neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg.

Der 35-Jährige, der einst als Zukunft des europäischen Konservatismus gefeiert wurde, war bei der Abstimmung am Dienstag nicht anwesend. Er soll an der Spitze der Volkspartei bleiben und noch in dieser Woche den Vorsitz seiner Fraktion übernehmen, weshalb ihn viele als neuen “Schattenkanzler” bezeichnen. Er wird weiterhin im Kabinett sitzen.

Österreich befand sich seit vergangenem Mittwoch in einer politischen Krise, als Polizeirazzien in ganz Wien bei Regierungsstellen ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen Korruption und Meineid in der Regierung ergaben.

Kurz, der am Samstag als Kanzler zurückgetreten ist, ist ein Hauptverdächtiger der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er sei in eine Verschwörung verwickelt gewesen, um im Austausch für positive Berichterstattung Steuergelder in die Medien zu leiten. Er bestritt jegliches Fehlverhalten.

Am Dienstag stellten sich während einer intensiven fünfstündigen Parlamentssitzung Oppositionsabgeordnete an, um das „Kurz-System“ zu geißeln. Ein Mitglied wurde auf der Galerie ohnmächtig.

Der am Montag vereidigte Schallenberg forderte vor dem Parlament Einigkeit und ein Ende der Politik. „Wenn ich heute eine Botschaft habe, dann ist es, dass wir unserem Koalitionspartner die Hand reichen, um Spaltungen zu überwinden“, sagte er.

Er stellte klar, dass Kurz immer noch seine Unterstützung habe. “Ich werde natürlich in enger Absprache mit [the] ehemaliger Kanzler “, sagte er.

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler lobte Kurz. “Ich möchte sagen, dass ich es schätze [his] bewegen und Respekt verdienen “, sagte er den Abgeordneten, die von der Opposition verspottet wurden.

Die Grünen hatten vergangene Woche angedeutet, dass sie im Falle eines Nichtrücktritts von Kurz erwägen würden, mit drei anderen Oppositionsparteien eine politisch unterschiedliche Koalition zu bilden, um die Volkspartei von der Macht auszuschließen.

Analysten sagten, dies wäre eine riskante und potenziell unpopuläre Strategie gewesen und hätte die Rolle der Grünen in einer zukünftigen Regierung erheblich geschwächt.

“Die Regierungsumbildung ist eine Farce”, sagte Pamela Rendi-Wagner, Vorsitzende der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei. „Eine Person zieht weiterhin alle Fäden. Diese Person ist Kurz.

Herbert Kickl, Vorsitzender der rechtspopulistischen Freiheitspartei, die Kurz 2019 nach einem Skandal, der die erste Kurz-Regierung beendete, von seinem Posten als Innenminister verdrängte, sagte seit den Razzien: „Österreich weiß eines mit Sicherheit: diesen Machtmissbrauch , eine ernsthafte systematische Korruption, die Manipulation der Bevölkerung, Perfidie und Heuchelei halten die [People’s party] zusammen in seinem Herzen“.