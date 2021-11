“Horner fängt an, sich wie ein Schauspieler in einer Serie zu benehmen”

Mercedes war in den letzten Jahren sehr dominant, aber dieses Jahr sieht alles anders aus. Red Bull Racing ist eindeutig in der Lage, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen und daher wird dieser Titelkampf auch in der Netflix-Serie Drive To Survive eine große Rolle spielen. Toto Wolff meint, dass sich Christian Horner seit Bestehen der Netflix-Serie anders verhält.

Inzwischen hat die Serie schon viel Kritik eingeheimst, da alles sehr dramatisiert und übertrieben ist. Max Verstappen hat bereits angedeutet, dass er aus diesem Grund nicht mehr mit der Serie arbeiten möchte. Das sagte der Mercedes-Teamchef im Interview mit dem Tägliche Post dass er denkt, dass Horner seit Beginn der Serie als Bühnenschauspieler auftrat.

Ich habe den Eindruck, dass er einer der Protagonisten einer Pantomime ist. Die Leute haben ein Mikrofon oder eine Kamera vor sich und fangen an, sich wie kleine Schauspieler zu benehmen, wie in Hollywood. Die Leute haben erkannt, dass sie zitiert werden, wenn sie kontroverse Dinge sagen. Die Leute haben erkannt, dass sie zitiert werden, wenn sie kontroverse Dinge sagen. Es gibt ihnen Zeit für die Medien, es gibt ihnen ein Image in den Zeitungen”, sagte der Österreicher.

Gut für Schlagzeilen

Auch Bernie Ecclestone konnte gut Schlagzeilen machen und Wolff sieht den Vergleich zwischen dem Red-Bull-Teamchef und Ecclestone. “In vielerlei Hinsicht kehren wir zu unseren Wurzeln zurück, denn was Bernie Ecclestone damals geschaffen hat, war Laufen und Seife. Und wenn es nicht genug Laufen gab, machte er Seife, er war immer gut für einen Titel. Also gingen wir los zurück. Für mich als Stakeholder, als Teambesitzer ist es gut, dass er solche Geschichten erschafft. Aber es ist irrelevant. Aber ich lasse mich nicht darauf ein. Ich finde es witzig, aber es hat keinen Einfluss mich. “