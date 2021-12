Die neuen Schlafsäcke der NASA könnten abstürzende Augäpfel auf der ISS verhindern

Astronaut zu werden erfordert perfekte Sicht 20/20, aber leider können die Auswirkungen des Weltraums dazu führen, dass Astronauten mit . zur Erde zurückkehren verschlechterte Sicht. Jetzt haben Forscher des UT Southwestern Medical Center einen Schlafsack entwickelt, der diese Probleme verhindern oder reduzieren könnte, indem er effektiv Flüssigkeit aus den Köpfen der Astronauten saugt.

Mehr als die Hälfte der NASA-Astronauten, die länger als sechs Monate auf der Internationalen Raumstation (ISS) waren, haben in unterschiedlichem Maße Sehprobleme entwickelt. In einem Fall kehrte der Astronaut John Philips 2005 von einem sechsmonatigen Aufenthalt an Bord der ISS mit einer Sehschwäche von 20/20 auf 20/100 zurück, während der BBC gemeldet.

Bei mehrjährigen Reisen zum Mars könnte dies beispielsweise zum Problem werden. „Es wäre eine Katastrophe, wenn die Astronauten so schwere Beeinträchtigungen hätten, dass sie nicht sehen könnten, was sie tun, und die Mission würde die Mission beeinträchtigen“, sagte der leitende Forscher Dr. Benjamin Levine. BBC.

UT Südwest / NASA

Flüssigkeiten neigen dazu, sich beim Schlafen in Ihrem Kopf zu sammeln, aber auf der Erde drückt die Schwerkraft sie zurück in den Körper, wenn Sie aufstehen. In der geringen Schwerkraft des Weltraums sammelt sich jedoch mehr als eine halbe Gallone Flüssigkeit im Kopf an. Dies wiederum übt Druck auf den Augapfel aus, was zu einer Abflachung führt, die zu einer Sehbehinderung führen kann – einer Störung, die als neuro-okuläres Syndrom im Zusammenhang mit der Raumfahrt oder SANS bezeichnet wird. (Dr. Levine entdeckte SANS, indem er Krebspatienten an Bord von Null-G-Parabelflügen reisen ließ. Sie hatten immer noch Anschlüsse in ihren Köpfen, um eine Chemotherapie zu erhalten, die den Forschern einen Zugangspunkt zur Messung des Drucks in ihrem Gehirn bot.)

Um SANS zu bekämpfen, arbeiteten die Forscher mit dem Outdoor-Ausrüstungshersteller REI zusammen, um einen Schlafsack zu entwickeln, der um die Taille passt und den Unterkörper umschließt. Anschließend wird eine vakuumähnliche Absaugvorrichtung aktiviert, die die Flüssigkeit an die Füße saugt und verhindert, dass sie sich im Kopf ansammelt.

Ein Dutzend Leute meldeten sich freiwillig, um die Technologie zu testen, und die Ergebnisse waren positiv. Bevor die NASA die Technologie an Bord der ISS bringt, müssen einige Fragen beantwortet werden, einschließlich der optimalen Zeit, die Astronauten jeden Tag im Schlafsack verbringen sollten. Sie müssen auch überlegen, ob jeder Astronaut eines verwenden sollte oder nur diejenigen, bei denen das Risiko besteht, ein SANS zu entwickeln.

Trotzdem hofft Dr. Levine, dass SANS kein Problem mehr sein wird, wenn die NASA bereit ist, den Mars zu besuchen. „Dies ist vielleicht eines der kritischsten medizinischen Probleme, die in den letzten zehn Jahren für das Weltraumprogramm entdeckt wurden“, sagte er in einer Erklärung.