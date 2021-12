Beste Kunstausstellungen 2021

Fotojournalisten im Feld

Ich schließe jedoch mit einer positiven Anmerkung, mit einer Hommage an einige der großen und oft unbelohnten Bildmacher des Jahres 2021: die Fotojournalisten, professionelle und andere, die dieses Jahr überall auf dem Platz stehen – diejenigen, die jeweils das Gruselige erwischt haben Wendung des Spiels: Der rechte Aufstand in Washington, der direkt in den feurigen Ofen eindrang, der zunehmend unsere Planetenlandschaft wird, und der das herzzerreißende Chaos in Afghanistan bis zum letzten Abheben der Flugzeuge und darüber hinaus aufzeichnete, und das den kollektiven Jubel einfing, als das Urteil von Ahmaud Arbery fiel. Kein Künstler hat ein wichtigeres Werk geschaffen.

Roberta Schmied

Die besten Kunstausstellungen des Jahres 2021 waren in den Galerien

In diesem Herbst war die Euphorie in bestimmten Vierteln Manhattans spürbar, nämlich in diesen Vierteln mit vielen kommerziellen Kunstgalerien. Erstaunt kommentierten die Leute die ungewöhnlich hohe Qualität der Galerienszene, als hätten sich die Kunsthändler wieder ihrer Berufung verschrieben und seien entschlossen, die Entbehrungen der Zwangsvollstreckung nachzuholen. Mehrere Männer hatten beeindruckende Shows – Philip Guston, Beauford Delaney (bis 23. Dezember), David Hall und Alvaro Barrington in den Sinn kommen. Was mich aber am meisten bewegte, war die hohe Häufigkeit herausragender Solo-Kunstdarbietungen von Frauen – mehr als ich hier erwähnen könnte, obwohl ich sie alle sehen konnte. Die Shows behandelten alle Phasen der künstlerischen Entwicklung – Anfang, Mitte, Ende – und die kumulative Botschaft war die Langlebigkeit: Frauen waren schon immer da und haben ihr Leben der Kunst gewidmet.

(Lesen Sie unsere Bewertungen von Philippe Guston, Beauford Delaney, David Hall und Alvaro Barrington.)

1. Einige beeindruckende Debüts: Rachel Eulena Williams, Garrett Bradley, Cathy Lebowitz, Nicole Storm

Gleich zu Beginn des Jahres gab es Anzeichen dafür, dass ein großartiger Start in Sicht sein könnte. Kanada eingeführt Rachel Eulena Williams bunte und unregelmäßige Wandstücke, die mit Fäden ausrangierte Papier- und Plastikreste zu scharnierlosen und befreiten Collagen verbanden (unter anderem von dem Außenseiterkünstler .) David Butler). Im Museum of Modern Art, in Zusammenarbeit mit dem Studio Museum, hat der Filmemacher Garrett Bradley präsentierte „Amerika“, zwei gekreuzte Bildschirme, die in der Mitte einer Galerie aufgehängt sind, auf und durch die sie Kombinationen von gefundenen und realisierten Bildern projiziert, die eine majestätische Neuinterpretation der afroamerikanischen Kultur und Geschichte bilden. Ein weiterer Star und so etwas wie ein Schläfer war der Beginn von Cathy Lebowitz in der Skoto Gallery. Der Künstler seit zwei Jahrzehnten Redakteur bei Art in AmericaIhre wundervollen Zeichnungen hatte sie zuvor für sich behalten. Mit Buntstift ausgeführt, sind sie bescheiden, absolut fesselnd und sehr instabil. Ihre Oberflächen sind mit ineinandergreifenden Formen und Texturen gefüllt, die den Einfluss von Gorky und seltsamerweise Morandi widerspiegeln. Sie verweigern sich der Lesbarkeit und verweisen immer wieder auf verschiedene Möglichkeiten: Abstraktion, ein überwucherter Garten, eine unordentliche Werkstatt, eine Naturforscher-Wunderkammer.