Die NATO sieht keine Anzeichen dafür, dass Russland Truppen aus der Nähe der Ukraine abzieht

MOSKAU (AP) – Russland sagte am Mittwoch, es werde mehr Truppen und Waffen zu seinen Stützpunkten zurückbringen, aber die NATO sagte, sie sehe keine Anzeichen eines Rückzugs, da sie befürchteten, Moskau könne in die Ukraine einmarschieren. schnell durchgehalten.

Russland hat rund 150.000 Soldaten in der Ost-, Nord- und Südukraine zusammengezogen und im Westen Bedenken geweckt, dass es einen Angriff plant. Moskau bestreitet, solche Pläne zu haben, und sagte diese Woche, es ziehe einige Streitkräfte und Waffen ab, obwohl es nur wenige Details nannte. Diese Behauptungen wurden von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten mit Skepsis aufgenommen – auch wenn sie die Temperatur nach Wochen eskalierender Ost-West-Spannungen zu kühlen scheinen.

Am Mittwoch veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium ein Video, das einen Zug gepanzerter Fahrzeuge zeigt, der eine Brücke von der Krim wegfährt, der Schwarzmeerhalbinsel, die Russland 2014 von der Ukraine annektierte. Einen Tag zuvor hatte das Ministerium den Beginn eines Truppenabzugs signalisiert. nach Militärübungen in der Nähe der Ukraine.

Aber NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warf kaltes Wasser auf diese Aussagen und sagte, die Militärorganisation sehe keine Anzeichen dafür, dass Moskau in der Ukraine Personal verkleinere.

„Im Moment haben wir keinen Rückzug der russischen Streitkräfte gesehen“, sagte er, bevor er den Vorsitz bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel führte.

„Wenn sie wirklich anfangen, ihre Truppen abzuziehen, werden wir uns darüber freuen, aber das bleibt abzuwarten.“

Auch die Bündnisstaaten äußerten Zweifel, ebenso die ukrainische Führung. Gefangen zwischen Russland und dem Westen, hat die Führung der Ukraine in der Krise wiederholt versucht, Ruhe, aber auch Stärke zu zeigen.

In einem Zeichen der Entschlossenheit erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj den Mittwoch – von einigen Beamten als möglicher Beginn einer Invasion angepriesen – zum „Tag der nationalen Einheit“. Zur Feier des Tages entfalteten Demonstranten in einer Sportarena in Kiew eine 200 Meter hohe Nationalflagge.

„Uns eint der Wunsch, glücklich in Frieden zu leben“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache an die Nation. „Wir können unsere Heimat nur verteidigen, wenn wir zusammenhalten.“

Das russische Militär gab die Zahl der abgezogenen Truppen oder Waffen nicht an und lieferte nur wenige andere Details. Und obwohl Russlands Präsident Wladimir Putin signalisiert hat, dass er einen diplomatischen Weg aus der Krise will, hat er sich nicht zu einem vollständigen Rückzug verpflichtet.

Putin hat betont, dass er keinen Krieg will und sich auf Verhandlungen verlassen wird, um sein wichtigstes Ziel zu erreichen, die Ukraine am NATO-Beitritt zu hindern.

Während diese Kommentare den Tenor zu ändern schienen, bestanden westliche Führer darauf, dass die Krise noch lange nicht vorbei sei. Präsident Joe Biden sagte am Dienstag, dass US-Beamte die Behauptung Russlands nicht überprüft hätten, und der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte ebenfalls, „es ist zu früh, um zu sagen“, ob der Pushback echt sei, und stellte fest, dass die Russen „nicht vom Gas genommen“ hätten. ”

„Ich denke, was wir nicht gesehen haben, sind vom Kreml behauptete Beweise für den Rückzug“, sagte Wallace gegenüber Sky News. „Tatsächlich haben wir einen kontinuierlichen Aufbau von Dingen wie Feldlazaretten und strategischen Waffensystemen gesehen. Bis wir eine angemessene Deeskalation sehen, sollten wir meiner Meinung nach alle vorsichtig sein, in welche Richtung wir vom Kreml kommen.

Am Mittwoch flogen russische Kampfflugzeuge Trainingsmissionen über das benachbarte Weißrussland in die Ukraine im Norden, und Fallschirmjäger veranstalteten Schießübungen auf Schießständen in massiven Kriegsspielen, einschließlich der Befürchtung des Westens, sie würden als Deckung für eine Invasion in der Ukraine verwendet werden.

Der belarussische Außenminister Vladimir Makei bekräftigte, dass alle russischen Truppen und Waffen das Land nach dem Ende der Manöver am Sonntag verlassen werden.

Russland bestritt, Invasionspläne zu haben, und spottete über westliche Warnungen drohende Invasion als „Paranoia“ und „Wahnsinn“.

Auf die Frage der deutschen Tageszeitung Welt, ob Russland am Mittwoch angreifen werde, scherzte der russische Botschafter bei der Europäischen Union, Wladimir Tschischow: „Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch.“

„Es wird auch keine Eskalation nächste Woche oder die Woche danach oder den kommenden Monat geben“, sagte er.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies auch auf Warnungen vor der Invasion am Mittwoch hin und sagte, russische Beamte hätten in dieser Nacht gut geschlafen.

Russland will, dass der Westen die Ukraine und andere ehemalige Sowjetstaaten aus der NATO heraushält, den Waffeneinsatz in der Nähe der russischen Grenzen stoppt und die osteuropäischen Streitkräfte zurückdrängt. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben diese Forderungen rundweg zurückgewiesen, aber sie haben angeboten, Gespräche mit Russland über Möglichkeiten zur Stärkung der Sicherheit in Europa aufzunehmen.

Nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz sagte Putin am Dienstag, der Westen habe zugestimmt, über ein Verbot der Stationierung von Raketen in Europa, Beschränkungen von Militärübungen und andere vertrauensbildende Maßnahmen zu diskutieren – Themen, die Moskau vor Jahren auf den Tisch gelegt habe. Er fügte hinzu, dass Russland bereit sei, diese Themen zu diskutieren, aber nur in Verbindung „mit den Hauptthemen, die für uns von größter Bedeutung sind“.

Während Scholz bekräftigte, dass die Nato-Osterweiterung „nicht auf der Tagesordnung steht – das weiß jeder sehr gut“, entgegnete Putin, Moskau würde sich durch eine solche Versicherung nicht beruhigen lassen.

„Sie sagen uns, dass es morgen nicht passieren wird“, sagte Putin. „Nun, wann wird das passieren? Zwei Tage später? Wir wollen dieses Problem jetzt durch den Verhandlungsprozess mit friedlichen Mitteln lösen.“

Eine Reihe von Cyberangriffen hat am Dienstag die Websites des ukrainischen Militärs, des Verteidigungsministeriums und großer Banken lahmgelegt, und Serhii Demediuk, der zweitgrößte Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, gab Russland die Schuld.

In Moskau sandten russische Gesetzgeber am Dienstag einen Appell an Putin, in dem sie ihn aufforderten, von Rebellen gehaltene Gebiete in der Ostukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen – wo Russland Rebellen in einem Konflikt unterstützt hat, bei dem seit 2014 mehr als 14.000 Menschen getötet wurden. Putin signalisierte, dass er es nicht sei geneigt, den Antrag zu unterstützen, der ein Friedensabkommen von 2015, das ein diplomatischer Putsch für Moskau war, effektiv zunichte machen würde.

Karmanau berichtete aus Kiew, Ukraine, und Cook aus Brüssel. Dasha Litvinova in Moskau, Aamer Madhani in Washington, Angela Charlton in Paris, Jill Lawless in London und Frank Jordans in Berlin haben zu diesem Bericht beigetragen.