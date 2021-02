Die NASA wählt SpaceX, um das SPHEREx-Weltraumteleskop zu starten

Diese Website kann über die Links auf dieser Seite Partnerprovisionen verdienen. Nutzungsbedingungen

SpaceX hat bereits eine Reihe lukrativer Verträge mit der NASA für seine wiederverwendbare Falcon 9-Rakete abgeschlossen, darunter das kürzlich abgeschlossene Commercial Crew-Programm. Die NASA nutzt SpaceX jedoch nicht nur für Flüge mit Besatzung. Die Agentur hat SpaceX gerade einen weiteren Frachtvertrag erteilt, diesen an Setzen Sie das zukünftige SPHEREx-Weltraumteleskop ein. Dieses Instrument wird zwei Jahre lang den gesamten Himmel fegen, aber frühestens 2024 seine Arbeit aufnehmen.

SPHEREx ist Teil des MIDEX-Programms (Middle Class Explorers) der NASA, zusammen mit dem Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) und fast einem Dutzend anderer Missionen aus den frühen 1990er Jahren. SPHEREx ist ein besonders gequältes Akronym, das Spektralphotometer für die Geschichte der NASA bedeutet Universum, die Ära der Reionisierung und Ices Explorer. Dies bedeutet, dass SHPEREx den Himmel im nahen Infrarot abbildet, was jenseits der Grenzen des menschlichen Sehens liegt.

Die Gesamtkosten für die SPHEREx-Startdienste von SpaceX belaufen sich auf 98,8 Millionen US-Dollar. Ein erheblicher Teil der von der NASA für das Projekt prognostizierten 395 bis 427 Millionen US-Dollar. TESS wurde entwickelt, um Objekte in einer Entfernung von bis zu mehreren hundert Lichtjahren zu beobachten. SPHEREx wird jedoch voraussichtlich mit seinem Spektrophotometer über 300 Millionen Galaxien und 100 Millionen Sterne in der Milchstraße scannen können.

SPHEREx könnte Wissenschaftlern helfen, besser zu verstehen, wie sich Galaxien bilden und entwickeln. Alle sechs Monate erstellt SPHEREx mit seinem 20-cm-Teleskop eine Karte des gesamten Himmels in 96 Bändern in verschiedenen Farben. Die NASA glaubt, dass SHPEREx in der Lage sein wird, wichtige Daten über das Vorhandensein von Wassermolekülen und organischer Substanz in abgelegenen Regionen der Sternentstehung zu sammeln. Dies wird der NASA helfen, Ziele für zukünftige Studien mit leistungsstärkeren Instrumenten wie dem James Webb Space Telescope zu identifizieren. Insbesondere ist die NASA daran interessiert, Daten zu sammeln, die die „Epoche der Ionisation“ verdeutlichen, eine Zeit im frühen Universum, in der die ersten Sterne und Galaxien den damals dominierenden neutralen Wasserstoff bildeten und reionisierten. SPHEREx wird auch von Anfang an weiter zurückblicken, um Beweise für eine theoretisierte Urknall-Immobilie namens Inflation zu finden.

Es wird jedoch erwartet, dass selbst das chronisch verzögerte Webb SPEREx im Weltraum schlagen wird. Die NASA hat noch nicht mit dem Bau von SPHEREx begonnen, was eine gemeinsame Anstrengung von NASA JPL und Caltech sein wird. Der Start ist derzeit für Juni 2024 auf der Vandenberg Air Base geplant.

