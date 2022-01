Die NASA setzt Blue Origin und Spaceflight auf ihre neueste Startliste

Die Konzeption eines Künstlers zeigt die New Glenn-Rakete von Blue Origin auf ihrer Startrampe. (Blaue Originalabbildung)

Die NASA hat ein Dutzend Unternehmen ausgewählt, um in den nächsten fünf Jahren kommerzielle Startdienste für relativ kleine Weltraummissionen bereitzustellen, darunter zwei Unternehmen mit Verbindungen zum Bundesstaat Washington.

Jeff Bezos‘ blauer Ursprung space und ein in Seattle ansässiges Unternehmen Raumfahrt Inc. Anspruch auf Anteile an den 300 Millionen US-Dollar haben, die für Festpreisverträge im Rahmen eines Programms namens NASA vorgesehen sind Venture-Class-Akquisition von dedizierten Missionen und Fahrgemeinschaften, oder VADR.

Obwohl Blue Origin seinen Hauptsitz in Kent, Washington, hat, listet die NASA Blue Origin Florida als eine ihrer VADR-Picks auf. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass Orbitalstarts von Florida aus mit der New Glenn-Rakete des Unternehmens erfolgen würden, die sich noch in der Entwicklung befindet.

Spaceflight Inc. hingegen ist darauf spezialisiert, Mitfahrgelegenheiten zu organisieren, bei denen Raketen anderer Unternehmen zum Einsatz kommen.

VADR ist der Nachfolger des Venture Class Launch Services-Programms der NASA und konzentriert sich auf den Start von Nutzlasten, die von CubeSats, die nicht größer als ein Schuhkarton sind, bis hin zu etwas größeren Raumfahrzeugen reichen, die für risikotolerante Menschen konzipiert sind. Missionen der D-Klasse.

Bradley Smith, Direktor der Startdienste im NASA-Hauptquartier, sagte in a Pressemitteilung dass VADR entwickelt wurde, „um unsere Bemühungen zu maximieren, eine wachsende amerikanische Startindustrie zu ermöglichen“.

„Mit diesem neuen Tool in unserer Toolbox werden diese äußerst flexiblen Verträge eine Vielzahl von wissenschaftlichen und technologischen Anforderungen der NASA erfüllen und den Ruf des Launch-Services-Programms der Agentur als Erdbrücke zum Weltraum weiter stärken“, sagte Smith.

Neben Blue Origin und Spaceflight enthält die VADR-Liste:

ABL Space Systems aus El Segundo, Kalifornien.

Astra Space aus Alameda, Kalifornien,

Houston L2-Lösungen

Northrop Grumman Systems Corp. aus Chandler, Arizona.

Phantom Space Corp. aus Tucson, Arizona.

Relativitätsraum von Long Beach, Kalifornien.

Long Beach Raketenlabor USA

SpaceX aus Hawthorne, Kalifornien.

United Launch Services von Centennial, Colorado.

Virgin Long Beach-Umlaufbahn

Der VADR-Beschaffungsprozess beinhaltet eine spezielle On-Ramp-Bestimmung, die es Anbietern ermöglichen würde, Vorschläge zur Einführung neuer Startfähigkeiten einzureichen, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Auftragsvergabe nicht identifiziert wurden, unabhängig davon, ob sie auf der heute bekannt gegebenen Liste stehen oder nicht.