So sehen Sie Skispringen bei den Olympischen Winterspielen 2022 auf NBC und Peacock

Das Skispringen gehört durchweg zu den beeindruckendsten Sportarten bei den Olympischen Winterspielen und kehrt mit einer größeren Liste von Wettkämpfen als je zuvor zu den Winterspielen 2022 zurück. NBC und Peacock werden da sein, um alles festzuhalten.

Sechs Veranstaltungen, die über 10 Tage bestritten werden, unterstreichen den Kalender des Skisprungzentrum Zhangjiakou Darunter erstmals auch Mixed-Team-Wettkämpfe. Auf dem Programm stehen außerdem die traditionellen Herren-Normalschanze-, Großschanze- und Mannschaftsbewerbe sowie – erst zum dritten Mal bei Olympischen Spielen – ein Damen-Normalschanze-Wettkampf.

Die Vereinigten Staaten jagen ihre erste olympische Medaille im Skispringen seit 98 Jahren und der 25-jährige gebürtige Chicagoer Kevin Bickner könnte die beste Chance für die Amerikaner sein, die Serie unwahrscheinlich zu beenden. Bickner landete vor vier Jahren in PyeongChang bei beiden Einzelwettkämpfen unter den Top 20 und verließ in dieser Saison den Weltcup, um sich auf das Training für die Winterspiele zu konzentrieren. Er läuft mit dem Titel davon bei den American Ski Jumping Trials im Dezember, um sich seinen Platz in Peking zu sichern.

Anzeige

Die Vereinigten Staaten haben auch eine Vertreterin im Einzelwettbewerb der Frauen: 21 Jahre alt Anna Hoffmann, die auch aus dem US-Prozess als Sieger hervorging. Dies allein war jedoch noch kein garantierter Platz bei den Spielen. Hoffmann musste warten für die Neuvergabe der olympischen Quotenplätze Ende Januar, um offiziell grünes Licht zu erhalten.

Der Kampf um Gold bei den Herren-Einzelwettbewerben sollte auf den Silbermedaillengewinner im Mannschaftswettbewerb 2018 hinauslaufen Karl Geiger aus Deutschland und Japan Ryoyu Kobayashi, die beiden Führenden der WM-Wertung. Unter den Frauen ist die 20-jährige Österreicherin Maria Kramer tritt als unerschwinglicher Favorit auf, nachdem er in dieser Saison mehr als die Hälfte aller Weltcup-Events gewonnen hat.

Anzeige

Registrieren alle Veranstaltungen der Olympischen Winterspiele 2022 zu übertragen BEWOHNEN zu Pfau. Benutzer können sich auch über TV Everywhere authentifizieren, um Ereignisse in der NBC Sports App oder auf NBCOlympics.com zu streamen. Unten finden Sie die vollständigen Übertragungs- und Streaming-Details für jedes Skisprung-Event. Sie können auch eine vollständige sehen Sendeplan der Skisprungschanze auf NBCOlympics.com.