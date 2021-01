Die NASA-Mission wird den Asteroiden Bennu vergrößern, bevor die Probe zur Erde zurückgebracht wird

Am 10. Mai wird das OSIRIS-REx-Raumschiff der NASA den erdnahen Asteroiden Bennu verlassen und eine fast dreijährige Reise zur Erde antreten, teilten NASA-Beamte diese Woche mit.

Das Raumschiff, offiziell bekannt als Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer, trägt eine große Probe, die es im Oktober von der Oberfläche des Asteroiden gesammelt hat. Der Zweck der Mission war es, 60 Gramm oder 2 Unzen Material zu sammeln – und obwohl Wissenschaftler es nicht genau wissen, bis sie es öffnen, scheint es, dass das Sammelereignis dieses Ziel überschritten hat. Regolith ist eine Staubschicht und zerbrochene Steine ​​auf der Oberfläche von Asteroiden und Planeten.

Die Asteroidenprobe könnte weitere Aufschluss über die Entstehung des Sonnensystems geben und darüber, wie Dinge wie Wasser durch die Auswirkungen dieser felsigen Überreste auf die frühe Erde gelangt sein könnten.

Wenn OSIRIS-REx im Mai Bennu verlässt, beginnt die 200 Millionen Kilometer lange Reise zur Erde. Die Probe soll am 24. September 2023 auf die Erde geliefert werden.

Das Raumschiff kam 2018 zum ersten Mal zu Bennus genauer Untersuchung und umkreist seitdem den Asteroiden. Und er wird einen letzten Blick auf den Asteroiden werfen, bevor sich das Raumschiff in den letzten Jahren von seinem einzigen Begleiter im Weltraum verabschiedet.

Im April wird das Raumschiff einen letzten Vorbeiflug des Asteroiden durchführen, um zu sehen, wie der Kontakt des Raumfahrzeugs mit Bennus Oberfläche die Probenentnahmestelle verändert haben könnte.

Ursprünglich sollte OSIRIS-REx Bennu im März verlassen.

“Wenn wir im Mai die Umgebung von Bennu verlassen, befinden wir uns an einem” Sweet Spot “, an dem das Abflugmanöver an Bord des Raumfahrzeugs am wenigsten Treibstoff verbraucht”, sagte Michael Moreau, stellvertretender Direktor des OSIRIS-REx-Projekts im Goddard Space Flight NASA Center in Greenbelt, Maryland, in einer Erklärung.

“Mit einer Schaltgeschwindigkeit von über 265 Metern pro Stunde (593 Meilen pro Stunde) ist dies jedoch das größte von OSIRIS-REx seit Bennus Vorgehen im Oktober 2018 durchgeführte Antriebsmanöver.”

Der Vorbeiflug Anfang April war ursprünglich nicht Teil der Mission, daher lässt ein Abflug im Mai mehr Zeit für diesen letzten Blick.

Wenn alles wie geplant verläuft, fliegt OSIRIS-REx über die zwei Meilen entfernte Probenahmestelle Nightingale.

Als der Probenahmekopf am Arm des Raumfahrzeugs im Oktober auf die Oberfläche des Asteroiden abfiel, sank er etwa 1,6 Fuß unter das Material des Asteroiden. Es wurde das TAG-Ereignis oder Touch and Go genannt.

Das Raumschiff feuerte auch seine Triebwerke ab, um sicher vom Asteroiden wegzukommen.

Diese beiden Ereignisse projizierten wahrscheinlich Material auf die Oberfläche des Asteroiden und veränderten das Erscheinungsbild der Nachtigall-Stätte.

Dieser Vorbeiflug ähnelt den OSIRIS-REx-Beobachtungen, die etwa ein Jahr lang in Bennu durchgeführt wurden, bevor das Missionsteam den richtigen Ort für die Landung und die Entnahme einer Probe festlegt.

Das Raumschiff wird eine vollständige Rotation von Bennu beobachten, einschließlich seiner nördlichen und südlichen Hemisphäre und seines Äquators. Diese Bilder können mit den Bildern verglichen werden, die er 2019 gesammelt hat.

Der Vorbeiflug dient auch als guter Test für wissenschaftliche Instrumente auf OSIRIS-REx, die während der Probenentnahme möglicherweise mit Staub bedeckt waren. Das Raumschiff könnte eine Zukunft jenseits dieser Mission haben, wenn alles in Ordnung ist, da es einfach die Probe auf die Erde fallen lässt und nicht auf dem Planeten landet.

Sobald sich OSIRIS-REx 2023 der Erde nähert, wird die Kapsel mit der Probe fallen gelassen, die durch die Erdatmosphäre und den Fallschirm in die Wüste von Utah schießt.

Ein Team ist bereit, die Probe aus einem Flugzeughangar zu holen, der als vorübergehender Reinraum dient. Die Probe wird dann zu Laboratorien transportiert, die sich derzeit im Johnson Space Center in Houston im Bau befinden.

“OSIRIS-REx hat bereits unglaubliche Wissenschaft geliefert”, sagte Lori Glaze, Direktorin für Planetenforschung bei der NASA, in einer Erklärung. „Wir freuen uns sehr, dass die Mission einen weiteren Beobachtungsflug des Asteroiden Bennu plant, um neue Informationen darüber zu liefern, wie der Asteroid auf TAG reagiert hat, und um sich von ihm zu verabschieden.