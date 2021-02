Die NASA enthüllt ein nie zuvor gesehenes Video der Landung eines Marsrovers auf dem Roten Planeten

Nach einem langen Wochenende ohne Updates oder Bilder von der Ausdauer Mars RoverDie NASA hat am Montag eine Reihe spektakulärer Videos veröffentlicht, darunter nie zuvor gesehenes Filmmaterial, das die atemberaubende Abfahrt auf der Oberfläche des roten Planeten.

Während frühere Lander während des Abstiegs Standbilder aufnahmen, die später zu einer Art Actionfilm zusammengefügt wurden, wurde Perseverance mit “robusten” Videokameras ausgestattet, um hochauflösende Aufnahmen des Rover-Tauchgangs zu machen und auf dem Boden von zu landen Kratersee.

Am Wochenende haben Ingenieure des Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien, wo Perseverance gebaut wurde, 30 Gigabyte Daten vom Rover übertragen, darunter 23.000 Bilder und Videobilder. Dies ermöglichte es ihnen, der Öffentlichkeit eine Marslandung aus der Vogelperspektive zu ermöglichen.

“Dies ist das erste Mal, dass wir ein Ereignis wie die Landung eines Raumfahrzeugs auf dem Mars erfassen konnten”, sagte Michael Watkins, Direktor von JPL. „Wir werden etwas lernen, indem wir die Leistung des Fahrzeugs in diesen Videos ansehen. Bei vielem geht es aber auch darum, Sie auf unsere Reise, unsere Landung zum Mars und natürlich auch unsere Mission an der Oberfläche mitzunehmen. tolle Videos. “”

Eine Kamera des Perseverance Mars Rovers erfasst einen beeindruckenden Blick auf den Boden des Jezero-Kraters, auf dem der Roboter letzten Donnerstag gelandet ist. Klippen 2 km am Horizont markieren den Rand eines alten Deltas, in dem ein Fluss Sediment ablagerte und einen 45 km breiten See füllte. NASA / JPL-Caltech



Eine auf der Rückseite montierte Kamera von Perseverances fliegender, untertassenförmiger Aeroshell nahm kristallklare Ansichten des 70,5 Fuß breiten Fallschirms des Raumfahrzeugs auf, der sich in der Überschallspur entfaltet und sich in einer halben Sekunde aufbläst, um als 60.000-Pfund-Bremse zu wirken und das Fahrzeug zu verlangsamen. von knapp 1000 Meilen pro Stunde bis 200 Meilen pro Stunde leiser.

Ebenso dramatische Ansichten nach unten zeigten die Annäherung an den Boden, als der 1-Tonnen-Rover sanft unter dem Fallschirm schwankte. Der Rover löste sich dann und sein raketengetriebener Rucksack ging los und führte das Fahrzeug zu einem sicheren Landeplatz, den es zuvor ausgewählt hatte.

Neue Trends Neue Trends Mehr





Als der Rucksack die Ausdauer an die Oberfläche senkte, ließen die Abgasfahnen der acht Motoren des Abstiegsfahrzeugs wirbelnde Staubwolken aufsteigen, die den Lander kurzzeitig verdeckten. Dann wurden die Stützkabel mit den Rädern auf dem Boden durchtrennt, und eine Kamera auf Perseverance zeigte, wie sich der Rucksack hob und außer Sichtweite flog.

Drei Ansichten der Landung von Perseverance auf dem Mars: Oben links blickt eine Kamera des Rovers auf sein raketengetriebenes Abstiegsfahrzeug, das den Rover an die Oberfläche absenkt. Unten links schaut eine Kamera auf dem Skycrane-Downhill-Fahrzeug auf Beharrlichkeit. Rechts ein Bild des Bodens mit wirbelnden Staubwolken, die von den Abstiegsmotoren angehoben wurden. NASA / JPL-Caltech



Zusammen mit dem beispiellosen Video veröffentlichte die NASA auch andere Fotos der Oberfläche, die den Landeplatz des Rovers im Jezero-Krater zeigen, in dem sich einst ein 28 Meilen breiter See befand, der von einem Fluss gespeist wurde, der Ablagerungen und Sedimente in einem großen Delta ablagerte. Die Klippen, die den Rand dieses Deltas etwa 2 km nordwestlich markieren, können von Perseverance-Kameras deutlich gesehen werden.

Ein erstes Panorama mit niedriger Auflösung erfasst den Landeplatz Perseverance auf dem Boden des Jezero-Kraters. NASA / JPL-Caltech



Der stellvertretende Projektleiter Matt Wallace sagte, die Idee, Videokameras an Bord zu bringen, um den Einstieg, den Abstieg und die Landung des Rovers zu dokumentieren, kam, nachdem er seiner Tochter eine kleine Kamera gekauft hatte. Sportbekleidung, die sie während des Turnens in einem Geschirr trug.

“Sie hat einen Backflip gemacht, und ich weiß nichts über dich, aber ich kann keinen Backflip machen”, sagte er. “Aber als sie mir das Video zeigte … bekam ich einen Eindruck davon, wie es wäre, wenn ich einen Backflip machen könnte. Und das war der Moment, der einen Anruf bei meinem Freund (Kameraingenieur Perseverance) Dave Grohl inspirierte, und das hat zu diesem System geführt. “

Neben 25 Kameras verfügt der Rover auch über zwei Mikrofone. Einer arbeitete während des Abstiegs nicht, aber der andere hielt die Geräusche des vorbeiziehenden Marswinds fest. Die NASA hat einen Audioclip veröffentlicht, der vom Mikrofon des Rovers aufgenommen wurde – der erste Ton, der jemals auf einem anderen Planeten aufgenommen wurde.

Jetzt, wo Sie den Mars gesehen haben, hören Sie ihn sich an. Nehmen Sie Kopfhörer und hören Sie die ersten Geräusche, die von einem meiner Mikrofone aufgenommen wurden. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars – NASA Mars Rover Ausdauer (@NASAPersevere) 22. Februar 2021

Perseverance wurde im vergangenen Juli gestartet und erreichte am Donnerstag, dem 18. Februar, den Mars. Er tauchte für einen siebenminütigen Abstieg in die Atmosphäre ein.

Der Fluss und der See, die er vor etwa 3,5 Milliarden Jahren gespeist hat, sind längst verschwunden, aber Wissenschaftler sagen, dass die Überreste des vergangenen mikrobiellen Lebens, wenn es dieses Leben gäbe, in den Ablagerungen vom Grund des Sees erhalten bleiben könnten. Beharrlichkeit ist der erste Lander, der speziell zum Mars geschickt wurde, um nach solchen “Biosignaturen” zu suchen und Boden- und Gesteinsproben für eine mögliche Rückkehr zur Erde zwischenzuspeichern.

Der Abstieg der Beharrlichkeit, wie der des Curiosity Rovers zuvor, wird aufgrund der extremen Eintrittsumgebung und der Vielzahl von Ereignissen, die rechtzeitig und ohne Eingriffe der Erde stattfinden müssen, um eine erfolgreiche Landung zu erreichen, als “sieben Minuten des Terrors” bezeichnet .

Der Bremsfallschirm des Rovers wurde in der dünnen Marsatmosphäre noch nie in Aktion gesehen. Diese beiden Bilder aus einem Video zeigen den Fallschirm, der sich im Überschall-Kielwasser genau wie die angegebenen Tests aufbläst. NASA / JPL / Caltech



Trotz der Versprechungen vor der Landung, dass “Rohmaterial” von den Gefahrenverhütungskameras des Rovers und anderen bei der Ankunft angezeigt wird, wurden am Freitagabend weniger als ein halbes Dutzend veröffentlicht, und am Wochenende tauchte keines auf.

Dies löste bei Weltraumbegeisterten Besorgnis aus, aber Thomas Zurbuchen, wissenschaftlicher Direktor der NASA, twitterte am Sonntag, dass der Schwerpunkt auf dem Hochladen von Videos und On-Board-Daten über den Zustand der Rover-Systeme liege.

“Seit der Landung bei @NASAPersevere priorisieren wir zwei Arten von Daten: die erste Art von Filmmaterial des einfahrenden, absteigenden und landenden Rovers. Und die Gesundheits- und Sicherheitsdaten des Rovers und seiner Subsysteme”, twitterte er.

Später fügte er hinzu: “Ich bin so stolz auf dieses Team @NASAPersevere, dass es so hart und fleißig arbeitet und in der Lage ist, uns Dinge früher als erwartet zu liefern, da sie das intensive öffentliche Interesse kennen.”