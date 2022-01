Die nächsten großen Lügen: Der 6. Januar war keine große Sache oder eine linke Verschwörung

Der Fall Ray Epps

Was viele Amerikaner über den 6. Januar zu glauben bereit sind – ein Tag, der von Reportern, Besuchern und dem Kabelfernsehen sorgfältig in Echtzeit dokumentiert und in Hunderten von Fällen zusammengefügt wurde, die von Bundesanwälten zusammengetragen wurden – wird in einem Merkmal dieser Zeit bestimmt durch ihre Politik, nicht durch die Tatsachen. Und inmitten einer scheinbar endlosen Pandemie, die von rätselhaften Botschaften der öffentlichen Gesundheit und Regierungsmandaten geprägt ist, haben diese fiktiven und verschwörerischen Berichte über den Aufstand offensichtliche Anziehungskraft, insbesondere für Trump-Anhänger, die nach seiner Wahl von den Mainstream-Institutionen entfremdet waren.

„Wenn ich mit Leuten auf meiner Seite des Ganges spreche, sagen sie eine Litanei: ‚Sie haben uns hier angelogen und überlegt“, sagte Sean Spicer, der ehemalige Pressesprecher von Mr. Trump, der jetzt ein auf Newsmax zeigen. „Wir glauben, dass die Mainstream-Medien und die meisten unserer großen Institutionen nicht mehr nach Leuten suchen. Er fügte hinzu: „Wenn also jemand eine Verschwörung startet, heißt es: ‚Warum nicht? Genauso plausibel.

Anhänger konstruierten Personas, um ihre Behauptungen zu untermauern, dass Anti-Fa-Eindringlinge oder Bundesagenten die Menge geschürt hätten, in einigen Fällen als sich die Ereignisse in Washington abspielten. Einer ist ein Mann namens Ray Epps, ein Trump-Anhänger, der in der Nacht des 5.

Einige in der Menge antworteten zustimmend: „Los geht’s! klingt eine Antwort.

„Ruhig“, sagte Epps, kurz bevor andere anfingen, „Fed, Fed, Fed!“ zu singen. zu dem Mann, der mit 60 aus der viel jüngeren Masse herausstach.

Herr Epps, der in Queen Creek, Arizona lebt, wo er Rocking R Farms und Knotty Barn besitzt, ein Hochzeits- und Veranstaltungsort, laut PolitiFact, erscheint in einem anderen Video, das am nächsten Tag aufgenommen wurde. Man sieht ihn, wie er zu einer Menge schreit: „OK, Leute, verbreitet es! Sobald der Präsident seine Rede beendet hat, gehen wir zum Kapitol. Das Kapitol ist in diese Richtung.