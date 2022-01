Spotify macht es unmöglich, Podcast-Werbung zu ignorieren, indem sie in die App eingefügt wird

Die neuen anklickbaren Werbekarten von Spotify. Bild : Spotify

Diejenigen von uns, die sich Serien-Podcasts anhören, wissen, wie die Werbeübung abläuft. Ein kurzer Audioclip wird kurz vor, während oder nach Ihrer Show erscheinen, der Sie über ein revolutionäres Produkt, eine Dienstleistung oder einen Verkauf informiert. Einige von Ihnen können eine besonders lange Anzeige überspringen oder einfach alle Anzeigen durchsuchen. Wie auch immer, ich das wird nicht so einfach auf Spotify mehr.

Der Streaming-Gigant enthüllt seine neuen „Call-to-Action-Karten“ für Podcast-Ankündigungen am Donnerstag. Das Konzept ist ganz einfach. Wenn eine Anzeige im Podcast abgespielt wird, wird unten eine kleine Karte mit anklickbaren Schaltflächen angezeigt, die Benutzern mehr über die Marke, das Produkt oder die Dienstleistung informieren. in der Anzeige angesprochen werden oder direkt einkaufen der Website des Werbetreibenden. Beide kostenlos und kostenpflichtig Benutzer sehen die Karten, die jetzt verfügbar sind.

Spotify teilte Gizmodo am Donnerstag mit, dass Call-to-Action-Karten auf seinen Desktop-, Mobil- und Tablet-Apps verfügbar sein werden, jedoch nicht in Webbrowsern.

Einige von Ihnen fragen sich vielleicht: „Was passiert mit Karten, wenn die App im Hintergrund läuft, während mein Telefon eingefroren ist oder wenn ich etwas anderes auf meinem Gerät mache?“ Keine Sorge, Spotify würde nicht im Traum daran denken, dich rauszulassen, zumal du beim Hören eines Podcasts etwas machst, wie zum Beispiel beim Hören Geschirr spülen Happy Hour Popkultur, ist in meinem Fall üblich.

In fact, that’s currently why remembering a promo code, product name, or link mentioned in a podcast ad can be complicated, Spotify maintains.

As explained by the company, the call-to-action cards pop up again for users who listened to them when they’re exploring the app to make it easier for them to remember and interact with the ad they heard. For instance, the cards will appear when you check out a specific podcast episode or visit show’s page in the app.

“With the launch of this new ad experience, we’re making podcast ads interactive for the first time, transforming the format from something that can only be heard, into an experience that you can also see — and, most importantly, click,” Spotify said in a Newsmeldung.

Laut Spotify haben seine Call-to-Action-Karten in den jüngsten Tests positive Ergebnisse gezeigt und die Website-Besuche im Vergleich zu nicht anklickbaren Podcast-Anzeigen verdoppelt. Drei Unternehmen – Ulta Beauty, Athletic Greens und Squarespace – haben sich bereits als Early Adopters angemeldet.

Die neuen anklickbaren Karten von Spotify sind nur ein weiteres Beispiel für das Bestreben des Unternehmens, Podcasts zu monetarisieren und seine App verkäuferfreundlicher zu machen. In den vergangenen anderthalb Jahren hat das Unternehmen den Podcast-Riesen übernommen Megaphon um Echtzeit-Werbung besser auf Hörer auszurichten, und startete eine neue Weckwortfunktion („Hey Spotify“), um möglicherweise die Tür zu mehr Sprachwerbung zu öffnen.

Als bezahlter Spotify-Nutzer und leistungsstarker Podcast-Hörer, laut meinem 2021 Spotify verpackt zumindest habe ich gemischte Gefühle bei den neuen Anzeigenformaten für Shows . Während ich verstehe, dass Podcasts Werbesponsoren brauchen, und ich wäre entsetzt, wenn einige meiner Lieblings-Podcasts aufgrund fehlender Finanzierung weg wären, ist Spotify seit Jahren meine Anlaufstelle, um von starker Werbung wegzukommen. und langweilig. (Instagram zum Beispiel liefert mir Anzeigen, als wären sie heiße Churros).

Wenn Spotify jedoch darauf besteht, Anzeigen auf seiner Plattform einzufügen, stimme ich den Karten zu. Sie sind klein, folge mir nicht überall, und die unterstützenden Inhalte, die ich sehr schätze. Es könnte schlimmer sein.