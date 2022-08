Die Nachbarn der Slowakei werden am Himmel patrouillieren und MiG-Flugzeuge für die Ukraine freigeben

MALACKY, Slowakei (Reuters) – Die Slowakei hat am Samstag ein Abkommen unterzeichnet, wonach die NATO-Mitgliedsstaaten Tschechien und Polen ihren Himmel beobachten werden, wenn Bratislava seine in der Sowjetunion hergestellten MiG-29 ausmustert, wodurch möglicherweise die alten Düsenflugzeuge frei werden, um sie in die Ukraine zu schicken . .

Die Slowakei hat erklärt, dass sie bereit ist, die 11 MiG-Kämpfer in die Ukraine zu schicken, deren Militär sich seit langem auf Ausrüstung aus der Sowjetzeit verlässt, und hat um mehr Lieferungen aus EU-Ländern gebeten, die NATO, um ihre Fähigkeit zur Bekämpfung einfallender russischer Streitkräfte zu stärken.

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav sagte Reportern bei einer Flugschau am Samstag, dass Bratislava weiterhin bereit sei, die Flugzeuge in die benachbarte Ukraine zu schicken, aber noch keine Einigung erzielt worden sei.

„Es gibt einen politischen Willen, und es macht Sinn, denen zu helfen, die Hilfe brauchen“, sagte Nad. „Die Möglichkeit steht auf dem Tisch, und sobald es eine Einigung gibt, werden wir Sie darüber informieren.“

Westliche Nationen und ihre Verbündeten haben die Militärhilfe für die Ukraine in dem mehr als sechsmonatigen Konflikt mit Russland mit Geld, Ausrüstung und Ausbildung verstärkt.

Die Slowakei mit 5,4 Millionen Einwohnern hat bereits ein S-300-Luftverteidigungssystem, Militärhubschrauber der Mi-Serie, selbstfahrende Haubitzen und Grad-Mehrfachraketenwerfer gespendet. Diese Woche kündigte es an, 30 BVP-1-Ketten-Infanterie-Kampffahrzeuge zu entsenden.

Nad, der die MiGs auf rund 300 Millionen Euro (299 Millionen US-Dollar) schätzte, sagte, die Slowakei werde eine finanzielle oder materielle Entschädigung für Spenden anstreben, um die Modernisierung ihres Militärs zu unterstützen.

Im Rahmen des Abkommens vom Samstag mit den Nachbarn Slowakei, Tschechien und Polen werden ab September die Wolken am Himmel beobachtet, während die Slowakei auf die Lieferung von 14 neuen in Amerika hergestellten F-16-Jägern wartet. Der F-16-Deal wurde 2018 unterzeichnet und die Jets sollen 2024 ausgeliefert werden.

($1 = 1,0039 Euro)

