Erinnerung: Das erste Splatfest von Splatoon 3 beginnt heute

Die Splatfest-Weltpremiere von Splatoon 3 wird begrüßt Splaton 3des ersten Splatfests, und das Event beginnt heute in allen Regionen! Am Welt-Schere-Stein-Papier-Tag findet passenderweise den ganzen Tag über in Online-Matches neue Splatfests statt, darunter der brandneue Tri-Color Turf War.

Das Splatfest ist in zwei Hälften geteilt – die ersten sechs Stunden sind den Splatfest-Kämpfen gewidmet, in denen es durchgehend 1-gegen-1-Farbspritzer-Kämpfe gibt. In den letzten sechs Stunden nimmst du dann an 4v2v2-Kämpfen mit einem chaotischen Drei-Team-Kampf teil. Um am Splatfest teilzunehmen, müssen Sie die Splatfest World Premiere-Demo herunterladen und einem der drei Teams die Treue schwören (lassen Sie uns wissen, wonach Sie suchen unsere Umfrage!).

Sobald Sie die Demo starten, stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie einen Code auf dem Bildschirm erhalten (oder Sie erhalten einen per E-Mail). Mit diesem Code erhalten Sie eine siebentägige kostenlose Testversion von Nintendo Switch Online (falls Sie den Dienst noch nicht abonniert haben). Lösen Sie ihn also unbedingt ein, damit Sie am Chaos teilnehmen können!

Zur Erinnerung, hier sind die Startzeiten für das Splatfest in Ihrer Nähe:

Europa: 27. August (9 Uhr BST/10 Uhr MESZ bis 21 Uhr BST/22 Uhr MESZ) – die erste Hälfte beginnt um 9 Uhr/10 Uhr, die zweite Hälfte beginnt um 15 Uhr/16 Uhr

27. August (9 Uhr BST/10 Uhr MESZ bis 21 Uhr BST/22 Uhr MESZ) – die erste Hälfte beginnt um 9 Uhr/10 Uhr, die zweite Hälfte beginnt um 15 Uhr/16 Uhr

Japan: 28. August (9.00 bis 21.00 Uhr JST) – die erste Hälfte beginnt um 9.00 Uhr und die zweite Hälfte um 15.00 Uhr.

Viel Glück! Und vielleicht sehen wir uns dort.