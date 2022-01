Die mysteriöse „Mondhütte“ ist eigentlich ein entzückender Felsen in Form eines Hasen.

Eine mysteriöse „Mondhütte“, die vom chinesischen Mondrover Yutu 2 entdeckt wurde, ist in der Tat … ein entzückender Felsen in Form eines Kaninchens.

Der Felsbrocken wurde vom Yutu 2-Team als „Jadekaninchen“ bezeichnet kündigte die eingehendere Untersuchung des Objekts durch seinen Rover an Freitag (7. Januar). Der Spitzname ist passend, da der Name des Rovers, Yutu, auch „Jadekaninchen“ bedeutet.

Das Objekt tauchte erstmals im Dezember im Sichtfeld der Kameras von Yutu 2 auf, als es am Horizont wie eine würfelförmige Unschärfe aussah. Der Rover ist der Erste, der erkundet der Mond auf der anderen Seite, die noch zugewandt ist Erde und ist zerklüfteter und kraterreicher als das nahe Gesicht des Mondes. Da das Objekt unregelmäßig symmetrisch erschien, mit einer seltsamen flachen Oberseite, scherzten Forscher des Our Space-Programms der chinesischen Nationalen Raumfahrtbehörde, dass es sich um die Pionierhütte handeln könnte.

Nach einer einmonatigen Reise durch die Distanz zwischen dem ursprünglichen Ort, an dem das Bild der „Mondhütte“ aufgenommen wurde, und dem Ort des Objekts selbst ist der Rover nun in Nahaufnahmen auf die Erde zurückgekehrt. Es stellt sich heraus, dass der Felsblock viel kleiner ist, als er aus der Ferne aussah. Es ist auch viel runder und süßer. Es sieht tatsächlich aus wie ein kauerndes Kaninchen, das an ein paar Karotten knabbert (die eigentlich kleinere Steine ​​​​sind). Einige Beobachter, wie Amanda Kooser von CNET , sehen Sie sogar Kaninchenkot in ein paar runden Kieselsteinen in der Nähe des anderen Endes des Felsens.

„Die Oberfläche des Mondes besteht aus 38 Millionen Quadratkilometern Gestein, daher wäre es astronomisch außergewöhnlich gewesen, etwas anderes zu sein“, sagte der Weltraumjournalist Andrew Jones. schrieb auf Twitter . „Aber obwohl klein, wird der Jade / Rock Bunny 玉兔 für manche auch eine monumentale Enttäuschung sein.“

Aufgrund der fehlenden Perspektive im Originalbild, schrieb Jones, hofften viele Menschen auf ein hohes Bauwerk, das eher dem Arc de Triomphe oder dem hoch aufragenden CCTV-Hauptquartier in Peking ähnelt.

Nachdem der Rabbit Rock katalogisiert ist, wird Yutu 2 nun seine Erkundung des 115 Meilen breiten (186 Kilometer) Von Kármán-Kraters fortsetzen. Der Rover erforscht die Region, seit die Raumsonde Chang’e 4 ihn während der allerersten sanften Landung des Mondes im Januar 2019 auf die Mondoberfläche gebracht hat. Der Rover ist der längste Zeit, um die Mondoberfläche zu erkunden . Er erforschte den porösen Boden, der zumindest die 40 m über der Mondoberfläche und untersucht a seltsam gefärbte gallertartige Substanz in einem Krater gefunden. Es stellte sich heraus, dass es sich um geschmolzenes Gestein handelt, das vor langer Zeit durch einen Meteoriteneinschlag verursacht wurde, ein 2020 Studie gefunden .

Ursprünglich veröffentlicht auf Live Science.