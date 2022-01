Wright vervollständigt Rolex 24-Kader mit Porsche-Ass Lietz

Mit der Aufnahme von Porsche Werksfahrer Richard Lietz in den Nr. 16 1. Phorm Porsche 911 GT3 R ist die Fahrerliste von Wright Motorsports für seinen GTD-Einsatz der IMSA WeatherTech SportsCar Championship bei den Rolex 24 in Daytona komplett.

Lietz wird sich den Ganzjahresfahrern und den Michelin Pilot Challenge Champions 2021 Ryan Hardwick und Jan Heylen sowie dem Langstrecken-Neuzugang Zacharie Robichon anschließen.

„Es ist großartig, Richard Lietz bei Wright Motorsport willkommen zu heißen“, sagte Teambesitzer John Wright. „Nach über zwei Jahrzehnten, in denen unser Team mit Porsche-Maschinen rennt, fühlen wir uns geehrt, einen Fahrer seines Kalibers in unserem starken Aufgebot zu haben. Porsche ist ein fantastischer Hersteller, mit dem man zusammenarbeiten kann, und sie wählen nur die besten Fahrer aus, um ihre Marke zu repräsentieren. Er wird eine große Bereicherung für unser Team sein. Nach dem aufeinanderfolgenden vierten Platz in Daytona sind wir sehr erpicht darauf, um diesen Spitzenplatz zu kämpfen.

Mit dem Schwung einer unglaublich erfolgreichen Saison, in der das Team in seinen fünf Sportwagen-Rennprogrammen neun Meisterschaften gewann, darunter den Michelin Pilot Challenge GS-Titel mit Hardwick und Heylen, wird Wright Motorsports das Jahr mit einer starken Aufstellung in der GTD-Klasse beginnen.

Nach seinem 16. Jahr als Porsche-Werksfahrer braucht Lietz wenig Einführung. Als sechsmaliger Meister im Profi-Sportwagen-Rennsport hält der Österreicher zudem drei Siege bei den prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans. Im Laufe der Jahre hat er den angesehenen Hersteller in einigen der besten Teams vertreten, die Sportwagenrennen zu bieten haben, und fuhr neben einigen der größten Namen von Porsche, darunter der jüngste Wright-Alumni Patrick Long. Mit über zwei Jahrzehnten Rennsport bei Porsche galt Lietz als eine natürliche Wahl für die Michelin Endurance Cup-Champions.

„Wright Motorsports wird ein neues Team für mich, und ich habe nur das Beste über sie gehört“, sagte Lietz. „Daytona ist immer ein schöner Ort, um Porsche zu fahren! Ich kann es kaum erwarten, mit dem Team zusammenzuarbeiten.“