Die massiven Planetenwissenschaftler können nicht finden

Ein Beispiel ist der treffend benannte Prozess der “Spaghettifizierung”, der oft durch die Fabel eines Astronauten veranschaulicht wird, der sich zu nahe an den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs wagte – den Punkt, hinter dem kein Licht entweichen kann – und mit dem Kopf voran fiel. Obwohl Kopf und Füße nur wenige Meter voneinander entfernt waren, wäre der Unterschied zwischen den auf sie einwirkenden Gravitationskräften so groß, dass sie sich wie Spaghetti ausdehnen würden.

Seltsamerweise sollte der Effekt umso dramatischer sein, je kleiner das Schwarze Loch ist. Sholtz erklärt, dass es nur um relative Entfernungen geht – wenn Sie zwei Meter groß sind und einen Meter vom Zentrum eines ursprünglichen Schwarzen Lochs durch einen Ereignishorizont fallen, ist die Lücke zwischen der Position Ihres Kopfes und Ihren Füßen im Vergleich zu der größer Größe des Schwarzen Lochs. Dies bedeutet, dass Sie viel mehr gedehnt werden, als wenn Sie in ein Sternmodell mit einem Durchmesser von einer Million Meilen fallen würden.

“Und so sind sie seltsamerweise interessanter”, sagt Scholtz. Die Spaghettifizierung wurde bereits durch ein Teleskop beobachtet, als ein Stern einem stellaren Schwarzen Loch 215 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt zu nahe kam und war zerrissen (Kein Astronaut wurde verletzt). Wenn es jedoch ein ursprüngliches Schwarzes Loch in unserem eigenen Sonnensystem gibt, würde dies Astrophysikern die Möglichkeit geben, dieses Verhalten – und viele andere – aus nächster Nähe zu untersuchen.

Was macht Batygin mit der Möglichkeit, dass der ersehnte neunte Planet tatsächlich ein Schwarzes Loch ist? “Es ist eine kreative Idee, und wir können ihre Zusammensetzung nicht im geringsten einschränken”, sagt er. “Ich denke, vielleicht ist es nur meine eigene Tendenz als Professor für Planetenwissenschaften, aber Planeten sind etwas häufiger …”

Während Unwin und Scholtz nach einem primitiven Schwarzen Loch suchen, mit dem sie experimentieren können, ist Batygin genauso scharf auf einen riesigen Planeten – unter Berufung auf die Tatsache, dass der häufigste Typ in der gesamten Galaxie einer ist, der ungefähr die gleiche Masse wie der Planet neun hat.

“Inzwischen sind die meisten Exoplaneten, die sonnenähnliche Sterne umkreisen, in diesem seltsamen Bereich größer als die Erde und erheblich kleiner als Neptun und Uranus”, sagt er. Wenn Wissenschaftler den fehlenden Planeten finden, ist er so nah wie möglich an einem Fenster zu denen in anderen Teilen der Galaxie.

Nur die Zeit wird zeigen, ob die letzte Quest erfolgreicher sein wird als die von Lowell. Aber Batygin ist überzeugt, dass ihre Missionen völlig anders sind. “Alle Aussagen unterscheiden sich sowohl in den Daten, die sie zu erklären scheinen, als auch in den Mechanismen, mit denen sie sie erklären”, sagt er.

Unabhängig davon hat die Suche nach dem legendären neunten Planeten bereits dazu beigetragen, unser Verständnis des Sonnensystems zu verändern. Wer weiß, was wir sonst noch finden, bevor die Jagd vorbei ist.

Zaria Gorvett ist Senior Reporterin für BBC Future und Tweets @ ZariaGorvett

