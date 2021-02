Nintendo Direct: Wie man sieht, wie man startet und was man erwartet

Nintendo



Die letzten sechs Monate waren für Nintendo im Allgemeinen ruhig. Seine großen Urlaubsausflüge waren Super Mario 3D All-Stars, eine Sammlung von drei remasterten Spielen und Hyrule Warriors: Zeitalter des Unglücks, ein Spin-off von Zelda. Werden die nächsten sechs Monate anders sein? Wir werden es am Mittwoch herausfinden.

Dies ist, wenn Nintendo seine nächste begrüßen wird Nintendo Direct, eine Präsentation, in der der japanische Gaming-Riese bekannt gibt, welche Spiele Sie “in der ersten Hälfte des Jahres 2021” auf Ihrem Switch spielen werden.

Was zu erwarten ist

Nintendo sagt, wir werden einige Neuigkeiten über Super Smash Bros. Ultimate sehen, und wir werden uns wahrscheinlich New Pokemon Snap genauer ansehen Die Veröffentlichung ist für den 30. April geplant. Aber es ist eine 50-minütige Präsentation, die länger ist als der Nintendo Direct Mini vom letzten Juli, daher erwarten wir mindestens eine saftige Enthüllung.

Es ist möglich, dass wir mehr DLC für Pokemon Sword and Shield bekommen, da das zweite von zwei zuvor angekündigten Erweiterungspaketen im letzten Oktober veröffentlicht wurde. Und da Marios neueste Veröffentlichungen Remasters sind – 3D All-Stars und Anfang dieses Monats die 3D-Welt der WiiU – muss unser Lieblingsklempner ein neues Abenteuer beginnen. Außerdem besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass wir mehr von Breath of the Wild 2 sehen.

Es ist möglich, dass die Anzeige “eine letzte Sache” überhaupt kein Spiel ist. Seit vielen Monaten kursieren Gerüchte über ein neues Nintendo Switch-kompatibles 4K. Nicht Switch Lite, sondern Switch Heavy. (So ​​wird es überhaupt nicht genannt.)

Startzeiten

Nintendo Direct startet um 14.00 Uhr PT und 17.00 Uhr ET Mittwoch, 17. Februar. Wenn Sie in der sind Vereinigtes Königreichmüssen Sie warten bis Mittwoch, 22 Uhr GMT. Zum Australier, Nintendo Direct findet am Donnerstag, den 18. Februar um statt 9:00 Uhr AEST.

Wie man zuschaut

Dieser ist einfach: hier!

Wenn YouTube nicht dein Ding ist, kannst du dir auch Nintendo Direct ansehen Nintendo Twitch oder seins Webseite.