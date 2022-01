Die Marine von SpaceX setzt für den italienischen Radarsatelliten Starlink ein, der hintereinander startet

Um das scheinbar bevorzugte Aktivitätstempo von SpaceX im Jahr 2022 fortzusetzen, wurden mehrere Schiffe der Marine des Unternehmens eingesetzt, um zwei Starts von Falcon 9 zu unterstützen, die später in dieser Woche geplant sind.

Ein viertes Schiff wird wahrscheinlich Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche für einen dritten Start in den Pazifik aufbrechen, ein fünftes Schiff wird zu einer anderen Mission zur Wiederherstellung der Verkleidung in der Nähe der Bahamas aufbrechen, und ein sechstes SpaceX-Schiff segelt nach der Bergung zurück zur Ostküste Floridas Dragon-Sonde aus dem Golf von Mexiko. Hätten alle drei für die nächste Woche geplanten Starts von Falcon 9 ein Drohnenschiff für die Booster-Bergung benötigt, wäre fast die gesamte Marine von SpaceX – acht von neun von SpaceX geleasten/besessenen Schiffen und bis zu zwei Schlepper – gleichzeitig auf See gewesen Ce-Wochenende.

Stattdessen erfordert die seltene Rücken-an-Rücken-Ausrichtung von zwei kommerziellen Missionen, die es SpaceX ermöglichen, RTLS-Boosterlandungen von Falcon 9 durchzuführen, nur den Einsatz eines Drohnenschiffs und von insgesamt bis zu sechs Schiffen innerhalb der nächsten Tage.

Vier oder fünf der sechs hier abgebildeten SpaceX-Schiffe werden voraussichtlich an diesem Wochenende für verschiedene Raketenbergungsmissionen auf See sein. (Richard Winkel)

Diese etwa sieben Schiffe werden gleichzeitig vier verschiedene Bergungsmissionen unterstützen. GO Searcher hat am 24. Januar einen SpaceX Cargo Dragon aus dem Golf von Mexiko geborgen und ist auf dem Weg zurück nach Port Canaveral, um das Raumschiff zur Frachtbeseitigung, Inspektion und Renovierung abzusetzen. Der Sucher sollte gegen Samstag oder Sonntag ankommen. Am 25. Januar verließ das SpaceX-Drohnenschiff A Shortfall of Gravitas Port Canaveral hinter dem Schlepper Zion M Falgout und macht sich auf den Weg etwa 650 Kilometer (~400 Meilen) südöstlich, um einen Falcon 9-Booster zu bergen, der Starlink 4-7 bereits um 15:00 Uhr EST starten soll ( 20:00 UTC), Samstag, 29. Januar. Zion wird wahrscheinlich als Unterstützungsschiff für die Bergungsmannschaft von SpaceX dienen.

zwei Stunden später, verließ das Unterstützungsschiff Bob denselben Hafen, steuerte aber mehr oder weniger genau nach Süden, wo es die Nutzlastverkleidungshälften von Falcon 9 nördlich von Kuba nach dem geplanten Start der Rakete um 18:11 Uhr EST (23:11 UTC) am Donnerstag, den 27. Januar, bergen wird der italienische Erdbeobachtungssatellit CSG-2. Das identische Schwesterschiff Doug wird Port Canaveral wahrscheinlich am 26. oder 27. Januar verlassen, um die Starlink 4-7-Verkleidung zu bergen.

An der Westküste wird das SpaceX-Schiff NRC Quest oder GO Quest voraussichtlich am 30. oder 31. Januar den Hafen von Long Beach verlassen, um eine dritte Nutzlastverkleidung zu bergen, nachdem Falcon 9 am 2. Februar den NROL-87-Spionagesatelliten des National Reconnaissance Office gestartet hat. . Nach dem Start von NROL-87 schießt die erste Stufe von Falcon 9 zurück zur Vandenberg Space Force Base (VSFB) und landet auf der Landezone 4 (LZ-4) von SpaceX.

Inzwischen hat SpaceX bis zu vier weitere Starlink-Missionen – drei aus Florida und eine aus Kalifornien – die möglicherweise im Februar 2022 starten sollen.

