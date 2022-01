Andrea Stanislaw’s Name klingt russisch, daher macht es Sinn, dass das Minneapolis Museum of Russian Art seine Ausstellung veranstaltet „Kosmistische Rekonstruktionen – Erinnerungen an die Erde“.

Russische Kunst und Philosophie hat sicherlich einen starken Einfluss auf die ehemalige Professorin für Bildhauerei an der University of Minnesota, die ihre Zeit zwischen New York und der ehemaligen russischen Hauptstadt St. Petersburg aufteilt, ihre Werke 2013 auf der Moskauer Biennale ausstellte und aufwuchs die Filme von Andrei Tarkovsky („Solaris“).

„Als ich jung war, war Moskau der einzige Ort auf der Welt, von dem ich geträumt habe“, sagte Stanislav. „War es [because of] ein Film? Meisterwerke? Ich bin mit vielen Geschirrbüchern aufgewachsen und meine Mutter hat mich schon in jungen Jahren dazu gedrängt, in Kunstmuseen zu gehen.

Obwohl sie wegen ihres Nachnamens oft einen Passierschein von den russischen Tories bekommt, ist Stanislav eigentlich ein „osteuropäischer Köter“, wie sie ihn nennt. In Chicago geboren, wuchs sie in einer Musikerfamilie mit einem tschechischen Vater und einer gemischten osteuropäischen Mutter auf.

Die Skulpturen, Fotomontagen, Collagen und Videoarbeiten der Ausstellung, die bis 27. Februar läuft, sind inspiriert von Russischer Kosmismus, eine Denkschule, die vor der Revolution von 1917 entstand und sich eine Welt vorstellte, die von technologischem Fortschritt und interplanetaren Reisen geleitet wird.

Die immersive Ausstellung konzentriert sich auf Fragen der Weltraumforschung, der menschlichen Konstruktion, der imaginierten Zukunft einer glücklichen Utopie oder eines dystopischen Falls. Auch Polaritäten sind ein Thema – eine Möglichkeit, das Scheitern von Imperien und die dunklen Wahrheiten zu untersuchen, die unter scheinbar großartigen Objekten lauern.

„Vanishing Points“ (2008), eine riesige kopflose Pferdeskulptur aus Strasssteinen, die sich auf einem runden Spiegelsockel dreht, ist sowohl verführerisch als auch abstoßend. Die Pailletten und Stacheln ziehen den Betrachter an, nur damit er erkennt, dass er enthauptet wurde, ein Spiegel, der an der Kante angebracht ist, an der sein Kopf war.

Während monumentale Werke die Ausstellung dominieren, schaffen eine Reihe glitzernder, emaillierter Kunstharzcollagen und Malereien einen Raum der Reflexion.

„Solaris V“ ist eine kreisförmige, funkelnde Kugel, wie ein heller Stern in einer fernen Galaxie, auf schwarzem Hintergrund gemalt. In „Shifter VI“ rasen unter anderem ein Astronaut, ein auf dem Kopf stehendes weißes Pferd und eine gekachelte Oberfläche durch einen holografischen Film.

In „Pink Cube“ (2014) ruht eine weiße und gefallene Taxidermie-Taube auf einem rosa Spiegelwürfel, der von Geschichte zeugt, Zeuge dessen, was der Mensch getan hat. Das Buch verweist auch ein berühmtes Foto des russischen Kosmonauten Yuri Gagarin, der erste Mensch im All, hält eine Taube als Symbol des Friedens.

„Die Tiere in meinen Arbeiten sind manchmal Ersatz und Symbole für etwas Mythologischeres“, sagte Stanislav, „aber die Tiere sind auch irgendwie tot und auf skulpturale Weise wieder auferstanden.“

In „Troika“ (2021) tanzen drei kopflose Wölfe – mit rosa Spiegelscheiben, wo früher ihre Köpfe waren – im Kreis um eine hängende Spiegelkugel, die Russland bedeutet Sputnik, der erste Satellit, der ins All geschossen wurde. Auf dem Ballon steht ein russischer Satz: „Das Märchen ist wahr geworden“ – ein Mantra zur Zeit Gagarins.

„Die Kugel im Sputnik-Maßstab reagiert auf diese utopische Idee der Raumfahrt und bezieht sich auf wörtliche Slogans zu Sowjetzeiten“, sagte Stanislav.

„Gehen Sie durch die Ausstellung und Sie beginnen mit dieser Aussage, die besagt, dass das Märchen wahr geworden ist, und sie endet in der Videogalerie mit allen auf dem Mars auferstandenen Tänzern und dem Pferd.“

Stanislav bezog sich dabei auf ein Drei-Kanal-Video „Surmatants – Mars Rising“, das sie während der Pandemie gedreht hatte.

Während die Zuschauer das 10-minütige Stück sehen, werden sie zum Zentrum eines slawischen Volkstanzkreises. Am Ende des Videos fallen die Tänzer und erscheinen wieder auf dem Mars. Auch das weiße Pferd, das in der gesamten Ausstellung zu sehen ist, spielt eine wichtige Rolle, auf dem schließlich eine maskierte Frau reitet.

„Ich habe den Tod auf das Pferd gesetzt, ein Bild von der Pest des Todestanzes aus dem 15. Jahrhundert gemacht … und es zu einer Frau gemacht“, sagte Stanislav. „Sie geht weg und landet auf dem Mars, wie ein Pest-Science-Fiction-Video.“

Andréa Stanislav: Kosmistische Rekonstruktionen – Erinnerungen an die Erde

Wo: Museum für russische Kunst, 5500 Stevens Av. S., Abgeordnete.

Wann: Mo-Fr 10-17 Uhr, Sa 10-4 Uhr, So 1-5 Uhr. Endet am 27. Februar.

Eintritt: $ 5 bis $ 14, kostenlos für Kinder unter 13 Jahren.

Die Info: tmora.org oder 612-821-9045.