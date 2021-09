Das Ergebnis markiert das Ende von 16 Jahren konservativer Herrschaft unter Angela Merkel.

Die deutschen Sozialdemokraten haben die Bundestagswahl am Sonntag erwartungsgemäß knapp gewonnen und ein “klares Mandat” gefordert, erstmals seit 2005 eine Regierung zu führen und 16 Jahre konservativer Herrschaft unter Angela Merkel zu beenden.

Die Mitte-Links-Sozialdemokraten (SPD) waren laut ZDF-Prognosen auf dem besten Weg, 26,0 % der Stimmen vor 24,5 % für Merkels konservativen CDU/CSU-Block zu sichern, aber die beiden Gruppen dachten, sie könnten die nächste Regierung führen.

Da keiner der großen Blöcke eine Mehrheit hat und beide zögern, ihre peinliche „Große Koalition“ der letzten vier Jahre zu wiederholen, ist das wahrscheinlichste Ergebnis ein Drei-Parteien-Bündnis, das von Sozialdemokraten oder Merkels Konservativen geführt wird.

Die Einigung auf eine neue Koalition könnte Monate dauern und wird wahrscheinlich die Kleinen Grünen und die Freie Liberaldemokraten (FDP) einbeziehen.

“Wir liegen jetzt in allen Umfragen vorne”, sagte der sozialdemokratische Kanzlerkandidat Olaf Scholz bei einem Runden Tisch mit anderen Kandidaten nach der Abstimmung.

“Das ist eine ermutigende Botschaft und ein klarer Auftrag, für eine gute, pragmatische Regierung Deutschlands zu sorgen”, fügte er nach einer Ansprache vor jubelnden SPD-Anhängern hinzu.

Der Aufstieg der SPD läutet eine Linkswende für Deutschland ein und markiert ein bemerkenswertes Comeback für die Partei, die in nur drei Monaten rund zehn Unterstützungspunkte zurückerlangte und ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 um 20,5 % verbesserte.

Scholz, 63, sollte nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder der vierte Kanzler der Nachkriegs-SPD werden. Finanzminister im Kabinett Merkel ist er ehemaliger Bürgermeister von Hamburg.

Der konservative Rivale von Scholz, Armin Laschet, hat signalisiert, dass sein Block noch nicht bereit ist, nachzugeben, obwohl seine Anhänger gedämpft sind.

“Es war nicht immer die erste Partei, die die Kanzlerin gestellt hat”, sagte der 60-jährige Laschet dem Runden Tisch. “Ich will eine Regierung, in der jeder Partner mitmacht, in der jeder sichtbar ist – keine Regierung, in der nur die Kanzlerin glänzen kann”, sagte er in einem ersten Versuch, kleine Parteien zu werben.

Schmidt regierte Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre in einer Koalition mit der FDP, obwohl deren Sozialdemokraten weniger Sitze im Parlament hatten als der konservative Block.

Koalition zu Weihnachten?

Die Aufmerksamkeit wird sich nun auf informelle Gespräche verlagern, gefolgt von formelleren Koalitionsverhandlungen, die Monate dauern könnten, wobei Merkel in einer Hüterrolle das Sagen hat.

Sowohl Scholz als auch Laschet haben angekündigt, noch vor Weihnachten einen Koalitionsvertrag abzuschließen.

Merkel plant, nach der Wahl zurückzutreten und die Wahl zu einem altersverändernden Ereignis zu machen https://reut.rs/3hfDamG, um die zukünftige Richtung von Europas größter Volkswirtschaft festzulegen.

Fast seit ihrem Amtsantritt 2005 – als George W. Bush Präsident der Vereinigten Staaten, Jacques Chirac im Elysee-Palast in Paris und Tony Blair Premierminister der Vereinigten Staaten war – nimmt sie einen wichtigen Platz in der europäischen Szene ein.

Nach einem länderorientierten Wahlkampf müssen Berlins Verbündete in Europa und darüber hinaus möglicherweise Monate warten, bis sie sehen können, ob Deutschlands neue Regierung bereit ist, sich aus ihrer Sicht in außenpolitischen Fragen zu engagieren.

Ein Streit zwischen Washington und Paris über einen Deal für Australien, amerikanische statt französischer U-Boote zu kaufen, hat Deutschland unter den Verbündeten in eine missliche Lage gebracht, gibt Berlin aber auch die Möglichkeit, „bei der Wiederherstellung der Beziehungen zu helfen und ihre gemeinsame Position zu China zu überdenken.

Wirtschaftspolitisch ist der französische Präsident Emmanuel Macron bestrebt, eine gemeinsame europäische Haushaltspolitik zu schmieden, die die Grünen unterstützen, die CDU/CSU und FDP jedoch ablehnen. Auch die Grünen wollen “eine massive Ausbauoffensive für erneuerbare Energien https://reut.rs/2T1UKS3”.

“Deutschland wird am Ende eine eher schwache Kanzlerin haben, die es schwer haben wird, irgendeine ambitionierte Steuerreform auf EU-Ebene zu unterstützen”, sagte Naz Masraff von der politischen Risikoberatung Eurasia.

Welche Koalition auch immer an die Macht kommt, Deutschlandfreunde können sich zumindest darüber freuen, dass sich der gemäßigte Zentrismus durchgesetzt hat und der Populismus, der sich in anderen europäischen Ländern durchgesetzt hat, nicht durchdringt.

Geplante Ergebnisse für das ZDF zeigten, dass die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) mit 10,5 % auf Kurs war, schlechter als vor vier Jahren, als sie mit 12,6 % der Stimmen in den Bundestag einzog und alle dominierenden Gruppen ohne Koalition waren mit der Partei.