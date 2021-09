Entdecken Sie die neuen Material You-Widgets von Google Keep

Google behalten ist eine der nützlichsten Apps im Google-Ökosystem. Persönlich benutze ich es viel, weil die Möglichkeit, schnelle Notizen auf Ihrem Telefon zu machen und von jedem Gerät aus darauf zuzugreifen, wirklich praktisch ist. Und jetzt wird es noch besser, da es in die Liste der Apps aufgenommen wird, die Material You verwenden. Vor der endgültigen Veröffentlichung von Android 12, die in Kürze erscheinen soll, hat Google an Updates für die meisten seiner Apps gearbeitet, damit sie an Material You und seine UI-Änderungen sowie an die dynamische Schlagzeilen-Themenfunktion angepasst werden, und Google Keep reiht sich in diese Liste ein.

Die Änderungen werden sofort deutlich, wenn Sie sie neben die aktuelle Version stellen. Die Suchleiste ist jetzt pillenförmig, die schwebende Aktionsschaltfläche ist jetzt ein abgerundetes Quadrat und vor allem ändern sich die Farben mit dem Farbschema Ihres Hintergrundbilds. Dies ist die Standardbehandlung, die andere Apps mit Material You-Redesigns bisher erhalten haben. Die neue Version von Google Keep wird sich anscheinend funktional nicht unterscheiden, mit einem leichteren Makeover im Vergleich zu den anderen. radikalere Neugestaltungen wir sahen.

Die neue Version von Keep scheint zu diesem Zeitpunkt weit verbreitet zu sein – Sie können die neue Benutzeroberfläche mit dem abgerundeten +-Button auf Android 11 sehen, wenn Sie die neueste Version installieren. Wenn Sie Android 12 verwenden, haben Sie möglicherweise auch Zugriff auf einige neue Material You-Widget-Designs:

Leider scheinen die neuen Widgets schrittweise ausgerollt zu werden (seufz). Wir haben gesehen, dass einige Benutzer mit 5.21.361.07.40 sie bekommen haben und andere mit der gleichen Version, die die alten Widget-Designs beibehalten. Die neue Version von Keep ist jetzt im Play Store, aber Sie können Fang es auf APK Mirror wenn du es noch nicht siehst.