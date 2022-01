Die Industrialisierung des Weltraums – Cranbrook Daily Townsman

Von Gwynne Dyer

Es wird ein herausragendes Jahr für große Weltraumstarts zum Mond, zum Mars und zu Asteroiden, einschließlich vieler bemannter Flüge, aber der eigentliche Schock ist die Anzahl der von privaten Unternehmen gestarteten Satelliten und Raumfahrzeuge.

Ganz zu schweigen von Elon Musks Starlink-Programm mit zwölftausend Kleinsatelliten, das bereits nach dem Start von nur 1.892 Satelliten, sechzig auf einmal, zu einer Gefahr für den Verkehr wird. (Die Chinesen haben Klage eingereicht.) 39 weitere Unternehmen in elf verschiedenen Ländern sollen in diesem Jahr ihre Fahrzeuge zum ersten Mal fliegen.

Da sind „Blue Whale 1“ von Perigee Aerospace in Südkorea, „Agnibaan“ von AgniKul Cosmos in Indien und „RFA One“ von Rocket Factory Augsburg in Deutschland. Ganz zu schweigen von „Hyperbola-2“ von i-Space in China, „Eris“ von Gilmour Space Technologies in Australien und „Terran 1“ von Relativity Space in den USA.

Es ist wie im Jahr 1910, als es Hunderte von Start-up-Autoherstellern auf der ganzen Welt gab. Der Weltraumtransport wird heute zu einer Operation im industriellen Maßstab, wie es der Straßentransport damals war, und jeder, der einen alternativen Ansatz hat, der fliegen könnte, stapelt sich.

„Blue Whale 1“ beispielsweise ist eine zwei Tonnen schwere zweistufige Rakete, die 50 kg wiegen kann. Satelliten in einer sonnensynchronen Umlaufbahn in 500 km Höhe (nützlich für Bilder, Wetter- und Spionagesatelliten). Perigee plant, bis zu vierzig Blauwal-1-Raketen pro Jahr von einem australischen Standort zu je 2 Millionen US-Dollar zu starten.

Die Besonderheit von Agnibaan besteht darin, dass sein Raketentriebwerk am Standort des Unternehmens in Madras in 3D gedruckt wird. (Jeder hat eine Besonderheit.) Er kann 100 kg liefern. Nutzlast bei 700 km. Orbit, und die Starts werden von der Anlage auf Kodiak Island der Alaska Aerospace Corp aus erfolgen, da Indien an seinen eigenen kommerziellen Startplätzen noch über begrenzten Platz verfügt. Und so weiter…

Auch schwere Raketen vermehren sich. Das europäische Fahrzeug Ariane 6 fliegt in diesem Jahr zum ersten Mal vom Weltraumbahnhof Kourou. Es gibt ihn in zwei Versionen: Die größere kann 21 Tonnen im Low Earth Orbit (LEO) transportieren. Japans neue H-3, die dieses Jahr von Tanegashima aus starten wird, hat ungefähr die gleiche Größe, kann aber sechs Tonnen in einer Mondumlaufbahn befördern.

Aber die vier sehr großen Flugzeuge sind alle amerikanisch, und alle versuchen in diesem Jahr Erstflüge. Blue Origin ‚ist für die Lieferung von 45 Tonnen an LEO ausgelegt, aber nur die erste Stufe ist wiederverwendbar. ‚Vulcan-Centaur‘, hauptsächlich für militärische Zwecke, hebt 27 Tonnen im LEO und 12 Tonnen in eine Mondumlaufbahn. Das Obergeschoss ist die neueste Iteration eines sieben Jahrzehnte alten Entwurfs.

Das Space Launch System (SLS), abgeleitet von der Rakete, die das Space Shuttle in die Umlaufbahn beförderte, ist das neue schwere Hebegerät der NASA. Es wird schließlich 95 Tonnen zu LEO und 27 Tonnen zu einer Mondumlaufbahn liefern können und ist das bevorzugte Fahrzeug der Weltraumbehörde für Flüge zum Mond und zum Mars, aber auch hier haben wir es mit einer Rakete zu tun. Eine teure Art zu reisen.

Der Star der Show ist ohne Zweifel das Starship von Elon Musk, dessen Jungfernflug noch für diesen Monat geplant ist.

Es könnte einfach abstürzen und brennen – die meisten seiner Erstflüge tun es -, aber so funktioniert es, und es sind noch mindestens ein Dutzend weitere Starts für dieses Jahr geplant. Wenn es in der kürzlich gefeierten Hochzeit des superschweren Trägers und des eigentlichen Raumschiffs, das Passagiere und Fracht befördert, irgendwelche Fehler gibt, wird er sie am Ende beseitigen.

Das ist ein echtes Raumschiff: Platz für hundert Menschen oder tausend Kubikmeter Laderaum. Beide Teile sind wiederverwendbar und das Raumfahrzeug kann im Orbit aufgetankt werden. Es wird auf dem Mond und schließlich auf dem Mars landen. Es wird, wie Musk sagte, „ein verallgemeinerter Transportmechanismus für das große Sonnensystem“ sein.

All diese Fortschritte werden in diesem Jahr von den verschiedenen Weltraumspektakeln in den Schatten gestellt: der Einsatz des James Webb-Teleskops, die NASA-Mission „Artemis“ in der Umlaufbahn um den Mond, die gemeinsame russisch-europäische ExoMars-Mission, die Inder, die Russen, die Japaner und die Südkoreaner sanfte Landungen auf dem Mond.

Aber die wirkliche Nachricht ist, dass wir nach fünfzig Jahren Stillstand endlich den Planeten verlassen. Fracht im Orbit ist jetzt erschwinglich (egal ob Sie reich oder ein Unternehmen sind), und die Erdumlaufbahn und die Mondoberfläche werden beginnen, eine menschliche Bevölkerung anzusammeln. Tausend Menschen in fünfzehn Jahren?

Mars wird wahrscheinlich noch etwas länger brauchen, aber wir sind auf dem richtigen Weg.

Gwynne Dyers neues Buch ist „The Shortest History of War“.