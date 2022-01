Asus hat wirklich einen faltbaren 17-Zoll-OLED-Laptop entwickelt

Asus



Handys mit faltbarem Bildschirm sind ein interessanter Nischenmarkt mit zumindest einigen Flaggschiffen, wie dem Samsung Galaxy Z Fold 3. Laptops mit Klappbildschirm sind viel konzeptioneller. Bisher wurden nur wenige zum Verkauf angeboten, da die Lenovo X1 Fold. Die meisten anderen, wie Dells Ori-Konzept, sind noch immer nur Prototypen.

Asus taucht ins tiefe Ende des Schwimmbeckens CES 2022, nicht mit einem iPad-ähnlichen 13-Zoll-Display, sondern einem massiven 17-Zoll-OLED-Faltdisplay namens Asus Zenbook 17 Fold. Asus nennt es „den weltweit ersten faltbaren 17,3-Zoll-OLED-Laptop“, was ich glaube, weil ich denke, dass mir etwas Ähnliches aufgefallen wäre.



Dieser 2.560 x 1.920 4:3-Touchscreen kann hinter einer Bluetooth-Tastatur platziert werden, um den Eindruck eines 17-Zoll-All-in-One-Desktop-PCs zu erwecken. Oder es kann in zwei Hälften gefaltet werden und zu einem 12,5-Zoll-Clamshell-Laptop mit einer Bildschirmtastatur in der unteren Hälfte werden. Um zu entscheiden, auf welcher Hälfte des gefalteten Bildschirms die verschiedenen Apps erscheinen sollen, gibt es ein individuelles Softwarepaket, denn Windows ist in diesem Bereich noch nicht sehr versiert.

Das System wird von Intel-Prozessoren der 12. Generation angetrieben und verfügt über 16 GB RAM und 1 TB SSD-Speicher sowie WiFi 6 und einen 75-Wh-Akku. Es wiegt etwa 3,75 Pfund, die Bluetooth-Tastatur nicht mitgerechnet, was vernünftig erscheint. Ein 16-Zoll-MacBook Pro wiegt zum Vergleich etwa 4,8 Pfund. Meine Hauptsorge beim Betrachten des Datenblatts ist, dass es nur einen Thunderbolt-Anschluss hat.

Dies ist eines der Geräte, von denen ich mir wirklich wünschte, ich hätte die Chance, es auf der CES 2022 persönlich zu sehen. Es gibt noch keine Preise, aber Asus sagt, dass es „in der Mitte des Jahres“ im Jahr 2022 eintreffen wird.