Die honduranische Polizei verhaftet fünf nach 600 italienischen Lynchmorden

TEGUCIGALPA, 9. Juli (Reuters) – Die honduranische Polizei hat am Freitag fünf Verdächtige wegen ihrer Rolle beim Mord an einem Italiener festgenommen, der von einem Mob von mehr als 600 Dorfbewohnern aus Rache für den mutmaßlichen Mord an einem Obdachlosen gelyncht wurde Regierung sagte.

Dorfbewohner griffen Giorgio Scanu (65) am Donnerstag mit Steinen, Stöcken und Macheten in seiner Residenz in der Stadt Santa Ana de Yusguare im Departement Choluteca im Süden von Honduras an, teilte das Ministerium mit.

Der Mob war hinter Scanu her, nachdem er am Mittwoch angeblich einen 78-jährigen Obdachlosen zu Tode geprügelt hatte, weil er Zierpflanzen in seinem Garten beschädigt hatte, laut Polizeiberichten auf der Grundlage von Beschwerden von Anwohnern.

“Mehr als 600 wütende Bewohner drangen in die Residenz ein und benutzten Stöcke, Steine ​​und Macheten, um den Italiener zu töten, der des Mordes an Juan de Dios Flores beschuldigt wurde”, sagte Rebeca Martinez, Sprecherin des Sicherheitsministeriums.

Teile von Scanus Wohnung und ein Fahrzeug seien in Brand gesteckt worden, fügte Martinez hinzu.

Die Polizei verhaftete fünf Personen im Alter von 19 bis 55 Jahren wegen des Mordes an Scanu, einem pensionierten Ingenieur, der in der ländlichen Stadt lebte und zwei Kinder und eine Frau hat, die in Tegucigalpa wohnen, sagten Beamte.

Die Behörden sagten, sie glaubten, seine Familie sei Honduraner.

Martinez sagte, die Behörden suchten nach anderen, die am Lynchen von Scanu beteiligt waren, und dass die Polizei zu diesem Zeitpunkt anwesend war, ihn jedoch aufgrund der Größe der Menschenmenge nicht aufhalten konnte.

Berichterstattung von Gustavo Palencia; Schreiben von Anthony Esposito; Bearbeitung von Sandra Maler

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.