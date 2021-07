Marketing und Fundraising – TechCrunch

Und schon ist es der zweite Tag der TC Early Stage 2021: Marketing und Fundraising! Gestern ist nicht nur in die Unschärfe geflogen, sondern es war auch definitiv aus dem Schneider. Wir hoffen, dass Sie mit neuen Informationen und praktischen Ratschlägen, die Sie sofort in Ihrem Unternehmen umsetzen können, gewonnen haben und sich mit Ihren Kollegen und anderen Start-ups für fortlaufende Unterstützung und Möglichkeiten verbunden haben.

Wir hoffen auch, dass Sie eine gute Nacht hatten, denn heute ist der Pitch-Off! Zehn Gründer in der Frühphase – handverlesen vom TechCrunch-Team – werden sich in klassischer Pitch-Battle-Manier vor diesen sehr erfahrenen und anspruchsvollen VC-Juroren präsentieren: Ben Sun von Primary Venture Partners, Leah Solivan von Fuel Capital und Shardul Shah . von Index Ventures .

Jedes Start-up-Team hat nur fünf Minuten Zeit, um sein Unternehmen, sein Geschäftsmodell und seine kreativen Ideen zu präsentieren, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde durch unsere geschätzte Jury.

Egal, ob Sie bei einem Disrupt-, Early Stage- oder TC-Session-Event sind, wenn Sie die Chance haben, anderen Gründern beim Pitch zuzusehen oder VCs bei einem Pitch-Deck-Teardown zuzusehen, greifen Sie zu. Dies wird Ihnen helfen, Ihren eigenen Pitch zu verfeinern.

Ich ging mit einer Reihe von Notizen, um mein Pitchdeck neu zu ordnen, und sah mir mehrmals die Teardown-Videos des Pitchdecks an, auch neben meinem Pitchdeck. Es ist viel Arbeit, aber es ist sehr lohnend, weil ich jetzt einen klaren Weg habe. Disrupt war wie eine maßgebliche Anleitung, wie ich mein Pitchdeck fertigstellen kann. – Michael McCarthy, CEO, Repositax.

Sitzung 1: 9:00 – 9:50 Uhr PDT

Mein Terroir (Industriestadt, Kalifornien, USA) – Das weltweit erste Unternehmen für fortschrittliche Materialien, das mit Lebensmittelunternehmen und Landwirten zusammenarbeitet, um hauskompostierbare und alternative Einweg-Kunststoffverpackungsmaterialien aus pflanzlichen landwirtschaftlichen Abfällen herzustellen. Dies ist ein einzigartiger Ansatz.

Drücken Sie die Sport-App (Atlanta, Georgia, USA) – Ein lebenslanges soziales Sportnetzwerk für Sportler aller Niveaus und Sportarten. Ihre engagierte Community schafft ein Registrierungssystem, das auf Amateurebene beginnt, das noch nie zuvor gebaut wurde.

Schneeball-Reichtum (San Francisco, Kalifornien, USA) – Bietet den mehr als 30 Millionen verschuldeten amerikanischen Frauen persönliche Beratung zur Schuldentilgung und zum Vermögensaufbau. Snowball bietet Nutzern einen kostenlosen Studienkreditplan, der den Nutzern durchschnittlich 6.000 US-Dollar spart. Sie werden um einen gemeinschaftsorientierten und personalisierten Finanzfahrplan erweitert, mit dem Frauen Wohlstand aufbauen und gleichzeitig Schulden abbezahlen können.

Meine Expatriate-Steuern (Wien, Österreich) – MyExpatTaxes ist die führende Steuersoftware für Expats in den Vereinigten Staaten, die Benutzer schneller und kostengünstiger durch den Steuererklärungsprozess führt als jeder Wettbewerber in der Branche. Es automatisiert internationale Steuerabkommen und Steuervergünstigungen für Expats und hilft US-Expats, die Vorschriften einzuhalten und Tausende von Dollar an Rückerstattungen zu verlangen.

Speeko (Chicago, Illinois, USA) – KI-gestützter Kommentar zu Ihrer Stimme in Bereichen wie Tempo, Fülle, Inklusivität, Prägnanz und Aussprache. Abhängig von Ihrem Sprechstil werden Sie mit interaktiven Übungen, Lektionen und Stimmaufwärmübungen in Verbindung gebracht. Es ist wie ein Abonnement für Ihre Stimme in einem Fitnessstudio, in dem Sie ein Muskelgedächtnis aufbauen, um klar und selbstbewusst zu sprechen.

Sitzung 2: 10:10 – 11:05 Uhr PDT

Universelle Vorqualität (Marlboro, New Jersey, USA) – Bauunternehmen beim effektiven Risikomanagement helfen, indem sie ihnen ermöglichen, qualifizierte Projektteams zu finden und zu kontrollieren, die in der Lage sind, die Arbeiten auszuführen. Anstelle des papierintensiven, zeitaufwändigen und teuren Ansatzes, der heute in der gesamten Branche existiert, ist unsere Lösung online, einfach zu bedienen und kostengünstig. Kunden kennen uns als nationale Ressource für Risikomanagement auf Basis umfassender und zuverlässiger Bauinformationen.

T2D2.ai (New York, NY, USA) – Bietet eine kontinuierliche Überwachung basierend auf KI und Computervision von Gebäuden, Brücken und anderen Infrastrukturanlagen. Das T2D2-Portal und das Dashboard geben Eigentümern und Asset Managern ein detailliertes Bild aller sichtbaren Schadenszustände – kategorisiert nach Schweregrad und geolokalisiert für Standortinformationen, damit sie ihre vorbeugenden Wartungsbemühungen konzentrieren und höhere nachgelagerte Reparaturkosten sowie potenzielle Sicherheitsprobleme vermeiden können.

Boomerang (São Paulo, Sao Paulo, Brasilien) – Ein Marktplatz für die Vermietung von Konsumgütern. Wir verbinden Händler, Marken und Verleihshops mit Kunden, die ein Produkt nur nutzen wollen, anstatt es zu besitzen. Für Lieferanten ist Boomerang eine Plug-and-Play-Vermietungsplattform, die Logistik-, Versicherungs- und Online-Zahlungslösungen bietet.

Global ausblenden (Wilmington, DE, USA) – Verwandelte den schädlichsten Cyberangriff von allen, Ransomware, in ein zusätzliches Geschäftsproblem, das mit einem Klick auf eine Schaltfläche gelöst werden kann, ohne einen Cent (oder eine Cyber-Münze) Lösegeld zu zahlen. Die No Ransom Ransomware-Lösung macht alles: Dateien wiederherstellen; verhindert, dass Angreifer auf den Inhalt der eingefrorenen Datei zugreifen; beseitigt Lösegelderpressung.

Vyrill (San Francisco, Kalifornien, USA) – Mit der leistungsstärksten KI-gestützten Videosuche ist Vyrill eine Fan-Video-Discovery-, Nachrichten- und Content-Marketing-Plattform für Markenvermarkter, um Markenbekanntheit, Marke und Umsatz mit fangesteuerten Inhalten wie Videorezensionen, Unboxing, Video-Komplettlösungen und mehr aufzubauen. Vyrill ist ein Google für Videofans und Videokünstler, das in Millionen von Videos festhält, wer, was, wo und wann.