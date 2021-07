Die größte Sandburg der Welt, gebaut in Dänemark mit 5.000 Tonnen Sand

Die in Dänemark gebaute Sandburg ist jetzt die höchste der Welt In Dänemark wurde ein Weltrekord aufgestellt. Dreißig der talentiertesten Sandbildhauer der Welt haben die höchste Sandburg der Welt gebaut. Associated Press, USA HEUTE

Dänische Designer haben die größte Sandburg der Welt mit einer Höhe von über 69 Fuß geschaffen. Die Kreation umfasst mehr als 5.000 Tonnen Sand und schlägt laut Guinness World Records Deutschlands bisher größte Sandburg von über 10 Fuß.

Mit Hilfe von 30 Sandbildhauern hat der niederländische Designer Wilfred Stijger die Sandburg geschaffen, um die Macht darzustellen, die das Coronavirus auf die Welt ausgeübt hat. Der Torwart berichtete. Wenn Sie genau hinschauen, befindet sich oben auf der Sandburg eine kronenförmige Nachbildung des Virus.

“Es regiert unser Leben überall”, sagte Stijger gegenüber The Guardian. „Er sagt dir, was du tun sollst. … Er sagt dir, du sollst dich von deiner Familie fernhalten und nicht an schöne Orte gehen. Machen Sie keine Aktivitäten, bleiben Sie zu Hause.

Das Sandcastle befindet sich in Blokhus, Dänemark, und bietet lokale Verbindungen wie Strandhäuser und Leuchttürme, Windsurfen und Kitesurfen. Um sie haltbar zu machen, besteht die Sandburg aus 10 % Ton und wurde mit einer Leimschicht versehen. Es wurde gebaut, um langen Wintern oder Stürmen standzuhalten, obwohl es laut The Guardian nur bis Februar oder März aufrecht stehen sollte.

