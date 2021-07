Windsor-Mann angeklagt, nachdem er angeblich Broome-Abgeordnete erschossen hatte

Ein Mann aus Windsor wurde wegen eines Verbrechens festgehalten, nachdem vor seinem Haus Schüsse mit den Stellvertretern des Sheriffs von Broome County abgefeuert wurden.

Jamie Crowley, 45, aus der Cascade Valley Road, wurde am Dienstagabend angeklagt.

Sheriff David Harder sagte, Crowley habe zugegeben, auf ein Fahrzeug geschossen zu haben, das am Freitagabend in einer Gasse seiner Wohnung umgedreht habe.

Harder sagte, Crowley habe sich am frühen Samstagmorgen eine Wunde in der rechten Schulter zugezogen, nachdem ein Stellvertreter ihn erschossen hatte, als er sich weigerte, einen Revolver des Kalibers .44 fallen zu lassen.

Crowley verließ das Wilson Medical Center in Johnson City im Krankenhauskostüm, nachdem er eine Erstbehandlung seiner Verletzung erhalten hatte.

Sprechen über WNBF-Radios Binghamton jetzt Laut Harder sieht sich Crowley mehreren Anklagen gegenüber, darunter der Bedrohung durch einen Polizisten und der rücksichtslosen Gefährdung.

Der Sheriff sagte, dass illegale Waffen beschlagnahmt wurden, als in Crowleys Haus ein Durchsuchungsbefehl vollstreckt wurde.

Der Bezirksstaatsanwalt von Broome County, Michael Korchak, sagte, sein Büro prüfe Videos von am Körper getragenen Kameras und verhöre Zeugen. Er sagte, er wisse nicht, wann der Fall vor eine Grand Jury gehen wird.

WNBF News-Reporter Bob Joseph kontaktieren: [email protected] oder (607) 772-8400 Durchwahl 233.

Folgen Sie für die neuesten Nachrichten und Updates zur Story-Entwicklung @BinghamtonNow auf Twitter.

