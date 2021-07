Die Insider-Version von Windows 11 ist überraschend unpoliert und unvollendet

Microsoft hat die ersten Versionen von Windows 11 eine Woche nach der ersten großen Ankündigung über sein Windows-Insider-Programm bereitgestellt, und wir haben einige Stunden damit verbracht, die Reifen zu zerquetschen. Wenn Windows 11 öffentlich veröffentlicht wird, wird es wahrscheinlich ein gutes Betriebssystem sein, aber im Moment ist es ein rohes und unvollendetes Durcheinander.

Das ist natürlich keine Überraschung: Windows 11 ist nach wie vor nur im Dev-Channel des Insider-Programms erhältlich. Die drei Insider-Kanäle sind Release Preview, Beta und Dev; Dev ist in etwa eine Alpha-Software, und Microsoft selbst beschreibt es als “den neuesten Code”, mit “rauen Kanten und etwas Jitter”.

Nur Windows 11 wird aktualisiert (vorerst)

Leider können Sie noch keine saubere und saubere Installation von Windows 11 durchführen, stattdessen müssen Sie Windows Update verwenden, um eine vorhandene Installation von Windows 10 zu ändern. Jim Salzer

Es ist etwas unheilverkündend angemessen, dass Ihr erster Blick auf Windows 11 der Bildschirm “Arbeiten an Updates” ist. Jim Salzer

Wir haben einen Sperrbildschirm! Ein sehr macOS-Sperrbildschirm, zwischen dem Wüstenhintergrund und der Wahl einer besonders abgerundeten serifenlosen Schriftart. Jim Salzer

Die meisten integrierten Designs und Hintergrundbilder von Windows 11 sind so attraktiv, wie Sie es sich wünschen. Wir wissen jedoch nicht, was mit diesem “Captured Motion”-Thema passiert ist … Jim Salzer

Jaggies? JAGIES. Nein, das ist kein Artefakt eines fehlerhaften Grafiktreibers oder ähnliches: Das Kopieren der eigentlichen Datei von der Windows 11 VM auf den Host und das anschließende Öffnen in Shotwell ist nicht anders. Jim Salzer

Die erste Enttäuschung bei Windows 11 ist verwirrend – es lässt sich (noch) nicht richtig als neues Betriebssystem installieren. Um Windows 11 Build 22000.51 zu installieren, müssen Sie mit einer vollständig gepatchten und aktuellen Windows 10-Installation beginnen und dann Flug im Dev-Kanal, dann verbessern auf Windows 11 über Windows Update. (Wenn Sie nicht bereits Windows 10 20H2 oder neuer verwenden, müssen Sie dieses Upgrade zuerst durchführen.)

Wir hatten keine wirklichen Probleme beim Aktualisieren einer gut genutzten oder brandneuen Windows 10-VM, aber wir raten dringend davon ab, auf einer Maschine oder VM, an der Sie interessiert sind, auf Windows 11 zu aktualisieren, es sei denn, Sie haben keine garantierte Wiederherstellungsmethode für beide. Sie. vertrauen und sind einsatzbereit. Obwohl eine unserer Test-VMs ein „täglicher Treiber“ ist, auf den wir uns verlassen, basiert sie auf einem ZFS-Datensatz und wir haben vor dem Upgrade einen manuellen Snapshot erstellt, um eine einfache Wiederherstellung zu ermöglichen.

Ironischerweise ist der erste Blick auf Windows 11 selbst der gefürchtete BSOU (Blue Screen Of Updates) – nachdem wir unsere Windows 10-VM auf den Dev-Kanal hochgeladen und einen wirklich schnellen Download durchgeführt hatten, wurde sie neu gestartet. Während des Neustarts erhalten wir die übliche Meldung “Computer nicht ausschalten”, jedoch in einer neuen Schriftart und möglicherweise in einem etwas anderen Blauton.

Während der anfängliche Download von Windows Update ziemlich schnell abgeschlossen ist, ist die Phase “Arbeiten an Updates” nicht der Fall. Diese Phase dauerte auf jeder der von uns aktualisierten Windows 10-VMs etwa eine Stunde, eine recht gut genutzte und eine brandneue.

Alpha bedeutet Alpha

Es dauerte nicht lange, bis wir unseren ersten Windows 11-Bug gefunden hatten: Der DNS-Resolver-Stack war seltsamerweise kaputt. Nslookup funktioniert, aber kein Ping! Jim Salzer

Der zweite Fehler dauerte nicht lange – wir konnten das Dialogfeld “IP-Einstellungen” nicht dazu bringen, gültige Konfigurationsinformationen zu akzeptieren. Jim Salzer

Nachdem die Einstellungen kaputt waren, war die nächste Frage, ob das Control Panel – theoretisch vor Jahren durch die Einstellungen veraltet – noch verfügbar ist. Glücklicherweise ist es immer noch da und sein Adapterkonfigurationsdialog funktioniert immer noch einwandfrei! Jim Salzer

Obwohl die Systemsteuerung funktionierte, konnte das DNS-Problem durch eine Änderung meiner IP-Konfiguration nicht behoben werden. Seltsamerweise löste der Wechsel der Netzwerk-“Karte” – von VirtIO auf Intel e1000 – das Problem. Jim Salzer

In der seltsamen Welt können Sie DNS-Resolver-Probleme beheben, indem Sie einen DNS-Resolver auf der anderen Seite eines WireGuard-Tunnels verwenden. Lustig! Jim Salzer

Es dauerte fast keine Zeit, unseren ersten und zweiten bösen Windows 11-Bug zu finden – der DNS-Resolver war seltsam und inkonsistent, und der Netzwerkkonfigurationsdialog unter Einstellungen war ebenfalls defekt.

Sie können die Probleme mit der DNS-Auflösung im ersten Screenshot oben sehen. Wir können pingen 8.8.8.8 – Der Anycast-DNS-Anbieter von Google – kein Problem, daher wissen wir, dass die allgemeine Konnektivität sowohl innerhalb als auch außerhalb des lokalen Netzwerks gut ist. Aber die Versuche, ping google.com Scheitern! Die Verwirrung wird nur noch schlimmer, wenn wir verwenden nslookup unseren DNS-Server direkt abzufragen, antwortet er perfekt auf unsere Anfragen. Trotzdem versuchen ping Derselbe Hostname schlägt direkt fehl, wie die meisten Versuche, mit Edge oder Chrome zu surfen.

Der zweite Fehler trat bei dem Versuch auf, den ersten Fehler zu beheben – der Versuch, die IP-Adresse direkt über das Dialogfeld “Windows 11-Einstellungen” zu konfigurieren, schlägt kläglich fehl, mit einer kryptischen Meldung, “eine oder mehrere Einstellungen zu überprüfen und es erneut zu versuchen”. An den Einstellungen ist nichts auszusetzen – der Dialog ist einfach kaputt. Nächste Frage: Ist das Control Panel noch da?

Glücklicherweise wurde die Systemsteuerung in Windows 11 noch nicht entfernt, und der bewährte Dialog zum Einrichten der Netzwerkkarte funktioniert wie erwartet. Leider wurde dadurch das ursprüngliche DNS-Problem nicht behoben, das sich als Konflikt zwischen Windows 11 und dem von uns verwendeten VirtIO-Netzwerktreiber herausstellt.

Das Ändern des Netzwerkadapters der VM auf emulierten Intel e1000 behebt das DNS-Problem, genauso wie der Netzwerkadapter urkomisch als VirtIO belassen und nur einen DNS-Server auf der anderen Seite eines WireGuard-Tunnels verwendet wird. (WireGuard hat eine eigene virtuelle Netzwerkkarte, daher verwenden wir technisch gesehen nicht unsere “echte” Netzwerkkarte, um auf den DNS-Server auf der anderen Seite des Tunnels zuzugreifen.)

In der Woche oder so haben wir mit Windows 11 gespielt, wir haben auch die gesamte VM eingefroren und benötigen mehrmals einen Hard-Reset. Haben wir schon erwähnt, dass dies immer noch eine Alpha-Software ist und dass niemand etwas betreiben sollte, an dem er noch interessiert ist?