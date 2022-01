Die Frist für die Steuererklärung beim IRS für 2022 ist nicht der 15. April – die Anmelder haben noch ein paar Tage Zeit

Der IRS hat die Frist für die Einreichung der Steuererklärung 2021 für den 18. April festgelegt, die aufgrund eines Feiertags in der Hauptstadt des Landes um einige Tage verschoben wurde.

Die Frist für den 18. April ist darauf zurückzuführen, dass der übliche Steuertag, der 15. April, auf den Tag fällt, an dem Washington, DC, den Emanzipationstag begeht. Der örtliche Feiertag markiert den Tag, an dem Präsident Abraham Lincoln 1862 den Compensated Emancipation Act unterzeichnete, der die Versklavten im District of Columbia befreite.

Während der Emanzipationstag normalerweise am 16. April gefeiert wird, fällt er in diesem Jahr auf einen Samstag. Die Beibehaltung am Freitag bedeutet, dass die Steuerfrist bis Montag verlängert wird.

Obwohl der Feiertag außerhalb der Hauptstadt des Landes nicht weit verbreitet ist, wurde er an den Steuertagen zuvor, einschließlich 2007 und 2016, verschoben.

Der IRS hat die Frist für die Einreichung der Einkommensteuer in den Jahren 2020 und 2021 als Pandemie-Hilfsmaßnahme verschoben. Im vergangenen Jahr kündigte er jedoch erst Mitte März eine einmonatige Verzögerung an.

Die Agentur hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die diesjährigen Einreichungsfristen für Menschen zu verschieben, die von lokalen Katastrophen betroffen sind, darunter Opfer eines Waldbrands in Colorado und Tornados in Illinois und Tennessee.

Der IRS hat nicht gesagt, wann er mit der Verarbeitung von Steuererklärungen beginnen wird. Im vergangenen Jahr verzögerte sich die Bearbeitung bis Mitte Februar, weil die Agentur damit beschäftigt war, Konjunkturzahlungen zu senden.

Unternehmen müssen die Steuerformulare jedoch bis zum 31. Januar an ihre Mitarbeiter senden.

– Der Oregonianer / OregonLive