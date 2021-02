Die Explosion trifft das israelische Schiff im Nahen Osten inmitten von Spannungen

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate (AP) – Eine Explosion traf ein israelisches Frachtschiff, das am Freitag den Nahen Osten verließ. Eine ungeklärte Explosion erneuerte die Besorgnis über die Sicherheit von Schiffen in der Region angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Die Besatzung und das Schiff waren laut UK Maritime Trade Operations, das von der britischen Marine verwaltet wird, sicher. Die Explosion im Golf von Oman zwang das Schiff, zum nächsten Hafen zu fahren.

Der Vorfall wurde im Sommer 2019 zurückgerufen, als an derselben Stelle eine Reihe mutmaßlicher Angriffe der US-Marine auf den Iran stattfanden, die Teheran bestritten hat. Während US-Präsident Joe Biden versucht, die Atomgespräche mit dem Iran wieder aufzunehmen, hat er Luftangriffe über Nacht angeordnet über Installationen in Syrien, die einer mächtigen irakischen bewaffneten Gruppe gehören, die vom Iran unterstützt wird.

Dryad Global, ein maritimes Geheimdienstunternehmen, identifizierte das gestrandete Schiff als MV Helios Ray, ein Frachtschiff mit Bahama-Flagge. Ein anderer privater Sicherheitsbeamter, der unter der Bedingung der Anonymität mit der Associated Press sprach, um Geheimdienstfragen zu erörtern, identifizierte das Schiff ebenfalls als Helios Ray.

Satelliten-Tracking-Daten von der MarineTraffic.com-Website zeigten, dass der Helios Ray am Freitag gegen 06:00 Uhr GMT fast ins Arabische Meer eingedrungen wäre, bevor er sich plötzlich umdrehte und auf die Straße von Hormuz zusteuerte. Er war aus Dammam, Saudi-Arabien, und hat Singapur immer als Ziel auf seinem Tracker aufgeführt.

Israels Kanal 13 sagte in einem nicht bereitgestellten Bericht, die Einschätzung in Israel sei, dass der Iran hinter der Explosion stecke. Israelische Beamte reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Explosion kommt, als Teheran zunehmend gegen sein Atomabkommen von 2015 mit den Weltmächten verstößt, um eine Hebelwirkung gegenüber Washington zu erzielen. Der Iran will Biden unter Druck setzen, die Sanktionserleichterungen zu gewähren, die er im Rahmen des Abkommens erhalten hat, das der frühere Präsident Donald Trump vor fast drei Jahren aufgegeben hat.

Der Iran hat Israel auch für eine kürzliche Angriffsrunde verantwortlich gemacht, einschließlich einer mysteriösen Explosion im vergangenen Sommer wurde ein hochmodernes Zentrifugenmontagewerk in seinem Kernkraftwerk in Natanz zerstört und Mohsen Fakhrizadeh ermordet , ein hochrangiger iranischer Wissenschaftler, der vor zwei Jahrzehnten das militärische Atomprogramm der Islamischen Republik gründete.

Kapitän Ranjith Raja von der Datenfirma Refinitiv teilte der AP mit, dass das israelische Schiff am Donnerstag den Persischen Golf nach Singapur verlassen habe. Am Freitag um 02:30 GMT hielt das Schiff mindestens 9 Stunden östlich eines Haupthafens in Oman an, bevor es eine 360-Grad-Kurve machte und nach Dubai segelte, vermutlich zur Schadensbeurteilung und Reparatur, erklärte er.

Das Schiff wurde mit Waren aus Europa beladen. Raja fügte hinzu, dass Fahrzeuge in mehreren Häfen der Region entladen wurden, darunter Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien mit dem letzten Anlaufhafen in Dammam.

Obwohl Einzelheiten der Explosion unklar sind, teilten zwei US-Verteidigungsbeamte der AP mit, dass das Schiff bei der Explosion zwei Löcher auf seiner Backbordseite und zwei Löcher auf seiner Steuerbordseite direkt über der Wasserlinie erlitten habe. Beamte sagten, die Ursache der Löcher sei unklar. Sie sprachen unter der Bedingung der Anonymität mit dem AP, um unveröffentlichte Informationen über die Vorfälle zu besprechen.

Eine Schiffsdatenbank der Vereinten Nationen identifizierte die Eigner des Schiffes als ein in Tel Aviv ansässiges Unternehmen namens Ray Shipping Ltd. Anrufe bei Ray Shipping blieben am Freitag unbeantwortet.

Abraham Ungar, 74, der sich “Rami” nennt, ist der Gründer von Ray Shipping Ltd. und gilt als einer der reichsten Männer in Israel. Er machte sein Vermögen in Schifffahrt und Bau.

Laut der Nikola Y. Vaptsarov Naval Academy, an der Ungar maritime Unterstützung und Ausbildung bietet, besitzt sie Dutzende von Autotransportschiffen und beschäftigt Tausende von Ingenieuren.

Die in Bahrain ansässige US Navy 5th Fleet sagte, sie sei sich der Situation “bewusst und überwacht”.

Während die Umstände der Explosion ungewiss bleiben, sagte Dryad Global, es sei sehr wahrscheinlich, dass die Explosion auf “asymmetrische Aktivitäten des iranischen Militärs” zurückzuführen sei.

Während der Iran versucht, die Vereinigten Staaten unter Druck zu setzen, die Sanktionen aufzuheben, könnte das Land versuchen, “mit militärischen Mitteln eine energische Diplomatie auszuüben”, berichtete Dryad. Der Iran hat den Vorfall nicht sofort erkannt.

Im angespannten Sommer 2019 beschuldigte das US-Militär den Iran der Explosion auf zwei Tankschiffen in der Nähe der Straße von Hormuz, einer der strategischsten Schifffahrtsstraßen der Welt. Die Vereinigten Staaten hatten dem Iran auch eine Reihe anderer mutmaßlicher Angriffe zugeschrieben, darunter die Verwendung von Napfschneckenminen, die magnetisch an einem Schiffsrumpf befestigt werden sollten, um vier Tanker vor dem Hafen der Vereinigten Arabischen Emirate von Fujairah aus zu lähmen.

Seit der Ermordung des iranischen Nuklearwissenschaftlers Fakhrizadeh im vergangenen November haben israelische Beamte Alarm geschlagen wegen möglicher iranischer Vergeltungsmaßnahmen, insbesondere durch regionale Vertreter wie die libanesische Hisbollah und die Houthi-Rebellen im Jemen.

Im Laufe der Jahre wurde der Iran mit Angriffen auf zivile israelische und jüdische Ziele in Lateinamerika, Europa und Asien in Verbindung gebracht. Israel hat seine angebliche Rolle bei der Ermordung des Wissenschaftlers nicht kommentiert.

Der Vorfall vom Freitag folgt auch Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Die Abkommen, die vom Iran scharf kritisiert wurden, festigten ein aufstrebendes regionales Bündnis gegen die Islamische Republik.

Zu diesem Bericht haben die Redaktionsassistenten Laurie Kellman aus Tel Aviv, Israel, Josef Federman in Jerusalem und Robert Burns aus Washington beigetragen.