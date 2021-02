Linda Cardellinis Comedy-Thriller “Murder Game”, Kelly Hutchinson, von Amazon Studios übernommen

Das Filmprojekt, das Cardellinis und Hutchinsons Debüt beim Schreiben markiert, wird als Comedic-Thriller im Stil von „Clue“ oder „Knives Out“ mit einer rein weiblichen Besetzung beschrieben.



Linda Cardellini und Kelly Hutchinson – die sich beim Netflix-Hit kennengelernt haben Tot für mich – arbeiten an einem Spielfilmprojekt zusammen, das gerade von Amazon Studios als Pitch erworben wurde, in einer Wettbewerbssituation, in der mehrere Angebote von vier Studios und Streamern eingegangen sind.

Betitelt Mordparteiwird das Projekt als komödiantisches Krimi im Sinne von beschrieben Index und Messer raus und wird von einem rein weiblichen Ensemble mit Cardellini in einer der Rollen geleitet. Ebenfalls bemerkenswert: Das Projekt markiert die Anfänge des Schreibens von Spielfilmen von Cardellini und Hutchinson. Sie werden auch zusammen mit der Veterinärproduzentin Jennifer Todd produzieren. In Todd’s Unternehmen wird die Senior Vice President Brittany Hapner den ausführenden Produzenten beaufsichtigen und ihm Anerkennung zollen.

Die Logline folgt sieben Frauen, die an einem Pyramidensystem beteiligt sind und zum Abendessen auf einer privaten Insel zusammenkommen. Wenn einer der Gäste ermordet wird, müssen die Frauen bestimmen, wer verantwortlich ist, bevor sie selbst Opfer werden.

Cardellini und Hutchinson treten in die dritte und letzte Staffel von ein Tot für mich, der kürzlich auch eine Handvoll Nominierungen für den SAG Award gewonnen hat, darunter eine für Cardellini in der Kategorie Hauptdarsteller mit Co-Star Christina Applegate. Die Serie erhielt auch ein Nicken von den Besten insgesamt. Cardellini, der letztes Jahr auch einen Emmy-Namen erhielt, wird durch CAA, Mosaic und die Anwältin Debbie Klein ersetzt.

Hutchinson, die ihre Schauspielkarriere begann, bevor sie zum Schreiben überging, wird von UTA, 3 Arts Entertainment und Rechtsanwalt Mitch Smelkinson abgeholt. Sie bekam auch ein WGA-Nicken Tot für mich mit Liz Feldman.