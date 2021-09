Die erste interaktive Graphic Novel der NASA ist kostenlos und enthält AR-Funktionen

Die NASA hat die Veröffentlichung ihrer ersten interaktiven Graphic Novel angekündigt. Der Comic mit dem Titel “First Woman” verwendet die Handys der Leser, um sie mithilfe von Augmented-Reality-Technologie in die Geschichte einzutauchen. Wie bei anderen von der NASA veröffentlichten Medien kann die neue Graphic Novel kostenlos heruntergeladen und gelesen werden, und es gibt eine Audioversion.

von der NASA”Erste Frau: Das Versprechen der NASA an die MenschheitDie Graphic Novel wurde am National Comic Book Day veröffentlicht. Den Lesern wird die fiktive Figur Callie Rodriguez vorgestellt, die als erste Frau auf dem Mond vorgestellt wird. Diese Geschichte ist eindeutig vom Artemis-Programm der NASA inspiriert und plant ihre nächste Rückkehr zur Mondoberfläche.

Das sagt die NASA Seine neue interaktive Graphic Novel soll die „Generation Artemis“ inspirieren – die jungen Leute, die davon träumen, für die Raumfahrtagentur zu arbeiten und vielleicht eines Tages ins All zu reisen. Unter anderem verwendet die NASA die Graphic Novel, um einige ihrer Technologien im Zusammenhang mit der Mondforschung und -reise zu präsentieren.

AR-basierte Objekte umfassen 3D-Objekte, die auf dem Handy des Lesers angezeigt werden, sowie lebensgroße Erkundungsumgebungen, die Mondoberfläche und das Orion-Raumschiff der Weltraumbehörde. Die 40-seitige Graphic Novel ist auch nicht zum passiven Lesen gedacht; Leser können beispielsweise Spiele spielen, Videos ansehen und Abzeichen sammeln.

Die NASA listet diesen Comic als Nummer 1 auf, was darauf hindeutet, dass sie in Zukunft weitere Graphic Novels veröffentlichen will. Darüber hinaus hat die Raumfahrtbehörde angekündigt, dass sie in Kürze eine Version der ersten Ausgabe auf Spanisch veröffentlichen wird. Die Leser haben die Möglichkeit, sich die Graphic Novel online anzusehen oder eine PDF-Version herunterzuladen.