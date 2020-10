Die Erde wird bald Minimaan fangen – Forscher vermuten, was es ist

vonTanja Banner Herunterfahren

Die Schwerkraft der Erde wird Mitte Oktober einen Mini-Mond einfangen. Aber worum geht es in dem mysteriösen Objekt “2020 SO”? Forscher haben einen überraschenden Verdacht.

Mitte Oktober wurde die Boden ein Mini-Mund erfassen – dann sofort kreisen zwei Monde um die Welt.

ein erfassen – dann sofort kreisen um die Welt. Forscher fragen sich, was das Objekt ist “2020 SO” , die Zukunft Erde Mini Mond , handelt: Ist es einer alter Raketentriebwerk ?

Auch kleine Kinder lernen: Die Boden hat ein Munddas dreht sich um die Erde und sorgt unter anderem für Ebbe und Flut. Aber was selbst viele Erwachsene nicht wissen: Von Zeit zu Zeit fängt sich die Erde zweiter Mond eins, so etwas wie eins Mini-Mund. In der Regel handelt es sich dabei um kleine Himmelsobjekte, die auf ihrer Reise durch den Weltraum der Erde zu nahe kommen und die sie mit ihrer Hilfe verwenden Schwere Erfasst. Kürzlich hatten Forscher Anfang 2020 einen kleinen Mond entdeckt, der die Erde etwa drei Jahre lang umkreiste, bevor er die Umlaufbahn wieder verließ.

Die Erde wird voraussichtlich im Oktober das Minimum “2020 SO” erreichen

Jetzt ist es wieder soweit: Die Boden Nach Berechnungen von Astronomen wird es voraussichtlich am 15. Oktober 2020 eine neue geben Mini-Mund Erfassung. Der Himmelskörper mit dem Namen “2020 SO” wurde am 17. September 2020 vom Teleskop “Pan-STARRS 1” in Hawaii entdeckt. Sein ist besonders auffällig Umlauf um die SonneDas ist der Umlaufbahn der Erde sehr ähnlich. Am 15. Oktober sollte “2020 SE” die Erde mit einer sehr geringen relativen Geschwindigkeit treffen und von der Schwerkraft “gefangen” werden, sagten Experten. Bis Mai 2021 sollte “2020 SO” die Erde sein Mini-Mund Umlaufbahnen, bevor sich das Objekt von der Schwerkraft der Erde löst und nach den Berechnungen verschwindet.

Aber welche Art Himmlische Körper ist es “2020 SO”? Normalerweise ist die Erde so weit gekommen kleine Asteroiden aufgezeichnet, aber aufgrund seiner erdähnlichen Flugbahn und langsamen Geschwindigkeit im Verhältnis zur Erde haben Forscher den Verdacht: “2020 SO” könnte ein sein künstliches Objekt handeln.

“2020 SO”: Ist der zukünftige Mini-Mond auf der Erde ein alter Raketentriebwerk?

Paul Chodas, Direktor des Nasa-Zentrums für erdnahe Objekte (CNEOS), vermutet, dass “2020 SO” ein Ein Teil der Rakete Acts, die im September 1966 die unbemannte NASA-Mission “Surveyor 2” Zum Mond. Anstelle einer sanften Landung auf dem Mund Es gab eine Notlandung, daher ist die Mission weniger bekannt. Die Rakete flog wie geplant am Mond vorbei und umkreiste die Sonne – bisher scheint sie neuer zu sein Erde Mini Mond erscheint erneut.

Asteroid 2020 SO kann von Oktober 2020 bis Mai 2021 von der Erde erobert werden. Die aktuelle nominelle Flugbahn zeigt die Erfassung durch L2 und die Flucht durch L1. Sehr chaotischer Weg, seien Sie also auf viele Überarbeitungen vorbereitet, wenn neue Sichtungen eingehen. @renerpho @ nrco0e https://t.co/h4JaG2rHEd pic.twitter.com/RfUaeLtEWq – Tony Dunn (@ tony873004) 20. September 2020

Minimum “2020 SO”: Größe und Flugbahn geben den Antrieb einer Rakete an

‘Ich vermute, das Objekt ist eins alter Raketentriebwerk ist, weil es die Sonne umkreist, dass die Boden extrem ähnlich “, Chodas gegenüber CNN bestätigt. “Dies ist genau die Art von Umlaufbahn, der ein Raketentriebwerk folgen würde, das sich von einer Mondmission getrennt hat”, fuhr Chodas fort. Es ist unwahrscheinlich, dass a Asteroid Ein solcher Job – aber nicht unmöglich, betont Chodas. Ein weiterer Punkt, der auf einen Raketenmotor hinweist: Das Objekt wird auf eine Länge zwischen 6,4 und 14 Metern geschätzt – und der betreffende Raketenmotor ist genau 12,68 Meter lang.

Um herauszufinden, was der Neue ist Erde Mini Mond tatsächlich handelt, wollen Forscher das Objekt “2020 SO” Passt auf. Einerseits muss das Farbspektrum untersucht werden: ähnelt es natürlichen oder künstlichen Himmelskörpern? Andererseits wollen die Forscher genau sehen, wie sich Sonnenstrahlung auf die Flugbahn des Objekts auswirkt. Wenn Sie einen Einfluss wahrnehmen können, muss das Objekt sehr leicht sein, z. B. ein leeres Objekt Raketenantrieb.

Das Minimum “2020 SO” ist zweimal erdnah

In naher Zukunft würde “2020 SO” zum Boden Kommen Sie zweimal besonders nahe: am 1. Dezember 2020 bis zu 50.000 Kilometer, am 2. Februar 2021 bis zu 220.000 Kilometer. Beide Annäherungen an die Erde stellen keine Gefahr dar – sondern eine Chance: die Himmlische Körper kann genau verfolgt werden, um herauszufinden, worum es eigentlich geht. Muss der Neue sein Erde Mini Mond eigentlich die Raketentriebwerk für die Mission “Surveyor 2” Er ist seit 54 Jahren dabei Raum unterwegs – und dabei erklären, warum recycelbare Raketen wie die von SpaceX vollkommen logisch: Weltraumschrott verschwindet nicht nur in den Tiefen des Universums, sondern kann jederzeit zurückkehren. (Tanja Banner)

