Die Entwurfsvorschläge des Iran zur Wiederbelebung des JCPOA werden beschrieben

Irans Hauptunterhändler bei den Gesprächen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 sagte, Teherans Forderungen in seinen Vorschlägen umfassen die Fortsetzung der Nuklearaktivitäten des Landes und die Aufhebung der Sanktionen im Rahmen des Abkommens.

„Wir betonen, dass alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearprogramm im Rahmen des JCPOA fortgesetzt werden müssen“, sagte Ali Baqeri in einem von ISNA zitierten Interview mit ausländischen Medien unter der Abkürzung für Joint Comprehensive Plan of Action, wie das Abkommen offiziell heißt.

Gleiches gelte für die gegen Teheran verhängten Sanktionen gegen die JCPOA-Vorschriften.

„Alle Sanktionen, die im Rahmen der „Kampagne für maximalen Druck“ der Vereinigten Staaten verhängt oder erneut verhängt wurden, müssen sofort aufgehoben werden“, sagte er.

Der Iran und die USA haben im April in der österreichischen Hauptstadt Wien indirekte Verhandlungen aufgenommen, um Wege zur Wiederbelebung des auslaufenden Atomabkommens zu finden.

Washington zog sich aus der mühsam erzielten Einigung im Jahr 2018 zurück und verhängte die Sanktionen im Rahmen einer sogenannten „Kampagne für maximalen Druck“, die Teheran veranlasste, als Reaktion darauf von seinen Zusagen zurückzutreten.

Die Wiener Gespräche wurden nach sechs Runden im Juni wegen eines Regierungswechsels im Iran ausgesetzt und am Montag zwischen der neuen iranischen Delegation und den anderen JCPOA-Parteien unter indirekter Beteiligung der USA wieder aufgenommen.

Die siebte Runde wurde jedoch am Freitag unterbrochen, als die Verhandlungsführer ihre Hauptstädte zu den beiden neuen Vorschlägen des Iran zur Aufhebung von Sanktionen und zu nuklearen Maßnahmen konsultieren sollten.

Die Pläne beinhalteten Reformen an zuvor genehmigten Dokumenten, die nach Angaben europäischer Parteien zu 70-80% abgeschlossen waren.

„Wir als Vertreter der neuen iranischen Regierung und der neuen Nuklearunterhändler haben unsere Ansichten zu den [previous] Projekte … die Ineffizienzen und Mängel von Projekten sowie Reformen adressierten “, sagte Baqeri.

Er sagte, die Vorschläge lägen auf dem Tisch und der Iran warte auf eine Antwort von anderen Parteien, erwarte jedoch eine mit „logischer Begründung“.

„Die vom Iran vorgeschlagenen Pläne können überhaupt nicht abgelehnt werden, da sie auf den Regeln des Atomabkommens von 2015 basieren“, sagte er und merkte an, dass selbst die Vereinigten Staaten, die das Abkommen verlassen haben, beabsichtigen, sich ihm anzuschließen, und dass die verbleibenden Mitglieder dies nicht wünschen ihn zusammenbrechen zu sehen.

Dritter Entwurf

Der Iran verlangt zudem eine Überprüfung der Aufhebung der Sanktionen und garantiert, dass das Abkommen nicht mehr verletzt wird.

„Dies sind schwerwiegende Probleme, die im dritten Entwurf hervorgehoben wurden“, sagte der hochrangige Diplomat und fügte hinzu, dass die Arbeit an diesem Dokument sofort beginnen wird, nachdem die Verhandlungsparteien die anderen beiden geprüft und ihre Kommentare formell abgegeben haben.

Er sagte, die Teilnehmer in Wien sowie die Vereinigten Staaten hätten die Notwendigkeit von Überprüfungen und Zusicherungen in früheren Runden akzeptiert, aber die Diskussionen über die Details und Methoden solcher Maßnahmen bleiben bestehen.

Für den Fall, dass die Gespräche scheitern, bestünde der Plan B des Iran, laut Baqeri, auf seinen inländischen Fähigkeiten aufzubauen und die Zusammenarbeit mit Ländern auszuweiten, die es ernst meinen, die Beziehungen zu dem Land aufrechtzuerhalten.

„Wir werden die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes ernsthaft vorantreiben“, sagte er.

In den letzten Jahren hätten die Vereinigten Staaten ihr Bestes getan, um die internationalen Beziehungen des Iran einzuschränken, sagte er, aber die Islamische Republik habe bewiesen, dass sie eine solche Politik besiegen und ihre Wirtschaft auf einem effizienten Weg voranbringen kann.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die USA der Wirtschaft des Landes und dem Leben der Menschen keinen Schaden zugefügt haben, weshalb der Iran laut Baqeri in den Wiener Gesprächen Entschädigung fordert.

„Das Thema Entschädigung stand bei den Wiener Gesprächen auf der Tagesordnung und wird im dritten Vorschlagsentwurf diskutiert“, sagte er.

Auf die Frage, ob es einen Zeitrahmen für die Gespräche gebe, um zu einem Ergebnis zu gelangen, sagte er, die Reaktionen anderer Parteien auf die logischen Vorschläge des Iran könnten den erforderlichen Zeitraum bestimmen.

Er kam zu dem Schluss, dass der Iran angesichts seiner starken Argumentation und seiner Entschlossenheit, den Dialog fortzusetzen, hinsichtlich der Zukunft und des Erfolgs der Verhandlungen optimistisch ist.

„Aber wir lassen uns nicht täuschen, weil wir der anderen Seite nicht vertrauen.“