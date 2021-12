US-Trainer Jesse Marsch verlässt RB Leipzig nach vier Monaten

RB Leipzig und Manager Jesse Marsch haben sich nur vier Monate nach Beginn der Amtszeit des US-Trainers „einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt“.

Marsch unterschrieb im April zunächst einen Zweijahresvertrag als Nachfolger von Julian Nagelsmann, der zum FC Bayern München wechselte. Der 48-Jährige gewann in zwei Saisons als Trainer von RB Salzburg zwei österreichische Bundesliga- und österreichische Pokaltitel, bevor er nach Leipzig wechselte.

Der Erfolg von Marsch folgte ihm jedoch nicht über die Grenze nach Deutschland. RB Leipzig belegt nach seiner dritten Liganiederlage in Folge am Freitag den 11.

Und mit nur einem von fünf Siegen in einer schwierigen Champions-League-Gruppe (Man City, PSG, Club Brugge) in dieser Saison wird RB Leipzig erstmals seit 2018/19 nicht mehr ins Achtelfinale einziehen.

„Ich bin sehr dankbar, ein Teil der Red Bull-Familie zu sein und diese Chance bekommen zu haben“, sagte Marsch in a Erklärung. „Bis zum Schluss war ich zuversichtlich, dass wir nach einem schwierigen Saisonstart und uneinheitlichen Leistungen als Gruppe mehr Zusammenhalt und Stabilität finden und unser Glück zurückbekommen.

„Das war uns leider nicht möglich. Nach einem Gespräch mit Oliver Mintzlaff haben wir gemeinsam beschlossen, den Trainerposten zu wechseln. Ich behalte nur positive Gedanken im Hinterkopf und wünsche dem Verein, der Mannschaft, den Mitarbeitern und allen Fans“ dass RB Leipzig sehr schnell zu alter Stärke zurückfindet und angesichts der Qualität der Mannschaft und des Vereins bin ich mir sicher, dass der Verein seine Ziele erreichen wird.“

Nach Marschs Ankunft in diesem Sommer verlor RB Leipzig mehrere Starter auf dem Transfermarkt. Insgesamt, einschließlich der Abgänge von Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer bei den Bayern und Ibrahima Konaté bei Liverpool, verdiente RB Leipzig in diesem Sommer 123,2 Millionen Dollar an Spielerverkäufen, während er sechs Spieler für 118,3 Millionen Dollar kaufte Transfermarkt.

Doch sechs Niederlagen in den ersten 14 Ligaspielen und das verpasste Achtelfinale der Champions League waren zu viel für einen Klub, der in den letzten drei Spielzeiten jeweils unter den ersten drei der Bundesliga landete und das Halbfinale erreichte 2019/20.

