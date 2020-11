Die Deutschlandkarte zeigt die Risikobereiche und die 7-Tage-Inzidenz für alle Landkreise

Die siebentägige Inzidenz ist nichts anderes als die Anzahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen. Dies darf die Schwelle von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner nicht überschreiten. In diesem Fall müssen die Landesregierungen in einzelnen Städten oder Bezirken direkt neue Beschränkungen auferlegen.

Nachdem die meisten deutschen Regionen in den Sommermonaten kaum Neuinfektionen hatten, stieg die Zahl der Infektionsfälle im Herbst wieder an. Viele Experten vermuten, dass der Grund dafür zunächst Urlaubsrückkehrer und lokale Ausbrüche durch private Feiern waren. Aber wie ist es aktuell? Städte und Bezirke, in denen die Anzahl der aktuellen Fälle nahe Null oder auf Null gefallen ist, sind grün gefärbt. Eine graue Farbe entspricht einem 7-Tage-Inzidenzwert von weniger als 25. Die Regionen, in denen in den letzten sieben Tagen über 25 neue Fälle von Coronavirus aufgetreten sind, erscheinen grau-orange und in über 35 neuen Fällen hellorange. Kreise, in denen die Anzahl der aktuellen Neuinfektionen über der Obergrenze von 50 liegt, werden in der Grafik rot oder dunkelrot hervorgehoben, wenn der Inzidenzwert über 100 liegt.