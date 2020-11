Beatrice Egli veröffentlicht ein privates Foto und löst unerwartete Fanreaktionen aus: "Du wirst ..."

Die Popsängerin Beatrice Egli arbeitet hart an ihrer Karriere, macht aber immer eine wohlverdiente Pause, um ihre Batterien wieder aufzuladen.

Bern / Schweiz – Wer hart arbeitet, kann sich auch dafür belohnen. Popsängerin Batrice Egli macht es lieber mit einem Ausflug in die Natur. Die Schweiz, das Heimatland des ehemaligen “DSDS” -Kandidaten, ist dafür praktisch gemacht. Mit ihrem neuesten privaten Schnappschuss macht sie jedoch die Fans im Dutzend eifersüchtig.

In Zeiten von Corona: Popsängerin Beatrice Egli war zu Tränen gerührt

Beatrice Egli ist ein echtes Kraftpaket und versucht trotz der Corona-Umstände immer, das Beste aus der Situation zu machen. Es ist besonders wichtig für die Sängerin, ihre treue Fangemeinde so viel wie möglich zurückzugeben. Immerhin bekommt sie viel Unterstützung von ihren Fans. Bei der Schlagernacht in Berlin war sie kürzlich sogar auf der Bühne zu Tränen gerührt: „Es war eine Träne der Freude und es war einfach so schön Nähe und Sicherheit vom Publikum gefühlt “, erklärte sie dann der Moderatorin. Besonders in diesen schwierigen Zeiten findet der Sänger: „Es gibt Abende, die in deinem Herzen bleiben. Genau wie die Schlagernacht in der Waldbühne in diesem Jahr. “”

Die Popsängerin Beatrice Egli gönnt sich eine Pause – die Fans sind Reihe um Reihe vor Neid

Türkisfarbenes Wasser, strahlender Sonnenschein und die beeindruckende Bergkette im Hintergrund. All dies, einschließlich eines vor Freude strahlenden, kann Beatrice auf ihrem neuesten Schnappschuss bewundern: „Ich habe heute schon etwas Sonnenschein. Das ist so gut! Gehen Sie im Moment auch gerne spazieren? Fragt der Popsänger in der Instagram-Gruppe. Zugegeben: die Landschaften, die Beatrice Egli aus ihrer Heimat sehen immer atemberaubend aus.

In Deutschland lassen die goldenen Herbststunden bislang zu wünschen übrig. Die Sonne wurde in den letzten Wochen nur sehr sporadisch gesehen. Auf jeden Fall sind Ihre Fans fast verblüfft über den Anblick: „Tolle Bilder. Da wirst du neidisch on the sun “, lässt eine Benutzerin sie wissen und ein Kommentator schreibt ebenfalls frustriert:” Es ist bei mir sehr kalt und es scheint leider nicht die sonne. Ein Herbstspaziergang ist sehr schön in der Sonne. “”