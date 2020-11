Die deutsche Arbeitsagentur spricht von “Kracher” – ziemlich viel von dem, was Sie bei Tesla – Economy verdienen

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla zahlt in seinem neuen Werk in Grünheide ein monatliches Bruttogehalt von 2700 Euro in der niedrigsten Lohngruppe.

„Wir haben Vertraulichkeit in Gehaltsfragen vereinbart. Vieles ist noch im Fluss. Aber die Untergrenze ist “, sagte der Leiter der Arbeitsagentur in Frankfurt an der Oder, Jochem Freyer, das” Handelsblatt “. Die Mitarbeiter würden in erster Linie aus Arbeitslosen und Jobwechslern rekrutiert.

„Für Tesla ist es kein No-Go, jemanden einzustellen, der lange Zeit arbeitslos war oder keine Berufsausbildung abgeschlossen hat. Das ist eine Aussage, die viele andere Unternehmen nicht machen. „Diese Leute erwarten ein Einstiegsgehalt von 2700 Euro.

“Die Zahlung ist einfach ein Knaller für dieses Level”sagte Freyer.

Nach Angaben der Arbeitsagentur kann jeder, der über eine einschlägige Berufsausbildung verfügt, zumindest bei Tesla in Deutschland arbeiten 3500 Euro brutto pro Monat verdienen.

Bis zum nächsten Sommer wird es zunächst rund 7.000 feste Vollzeitstellen geben. Am Ende der ersten Expansionsphase im Jahr 2022 sollen 5000 weitere folgen, sagte Freyer. Die Mehrheit der Mitarbeiter wird sich von einem Job direkt bei Tesla bewerben.

Ziel des BA ist es, dass möglichst viele Menschen aus Berlin und Brandenburg eine Chance bei Tesla bekommen. “Ich denke, es ist realistisch, dass am Ende vier von fünf Stellen mit Bewerbern aus der Region besetzt werden.” Die ersten Rekruten wurden bereits gemacht. “Nicht wenige Manager und Spezialisten sind bereits an Bord.”

Trotz einer möglichen Verzögerung hält Tesla am Zeitplan für den Bau des Werks in Grünheide bei Berlin fest. Aus gut informierten Kreisen wurde gesagt, dass der Zeitplan einen unverändert sehen würde Produktionsstart Anfang Juli 2021 vor.

Für die erste Tesla-Anlage dieses Typs in Europa liegt noch keine vollständige Umweltgenehmigung des Landes vor, weshalb Tesla durch vorläufige Genehmigungen baut. Die Bauarbeiten sind jedoch teilweise ins Stocken geraten: Die Genehmigung des Umweltamtes Brandenburg für den Antrag auf vorzeitige Genehmigung der Montage für einen Teil der Lackiererei und die Rodung des Waldes fehlt. Tesla-Chef Elon Musk traf sich am Donnerstag wegen des Zeitplans mit dem brandenburgischen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD).