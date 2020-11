Donald Trump wiederholt Betrugsvorwürfe – neue Klagen

Während Joe Biden als US-Präsident gratuliert, will Amtsinhaber Donald Trump die Wahlergebnisse mit weiteren Klagen anfechten. Trump hat keine Beweise für seine Anschuldigungen.

Fotoserie mit 12 Bildern

Donald Trump bestreitet weiterhin seine Niederlage bei den US-Präsidentschaftswahlen und hat weitere Klagen eingereicht, um das Ergebnis der Abstimmung aufzuheben. Im wichtigen Zustand Pennsylvania Seine Anwälte greifen die Stimmenzahl und das Briefwahlsystem an. Trump wiederholte auch seine Vorwürfe des Betrugs über die Wahl in einer Reihe von Tweets am Montag Georgia, Nevada und Wisconsin. Es gibt noch keine bestätigten Fälle von Wahlbetrug zugunsten des gewählten Präsidenten Joe Biden.

“Nevada entpuppt sich als Sackgasse falscher Stimmen”, schrieb Trump auf Twitter und versprach “absolut schockierende” Enthüllungen. Twitter warnte den Tweet des Präsidenten sofort, da es sich um eine kontroverse Behauptung über die Wahl handelte.

Trump schrieb auch, dass er den Staat Georgia gewinnen würde, in dem Biden voraus ist, “genau wie in der Wahlnacht”. Biden hatte die Führung übernommen, nachdem die Briefwahl gezählt worden war. Angenommen Corona-Pandemie hatte hauptsächlich Wähler der Demokraten per Briefwahl abgestimmt. Der stellvertretende Gouverneur des Staates, der Republikaner Geoff Duncan sagte am Montag im Fernsehen CNNdass ihm noch keine nennenswerten Fälle von Wahlbetrug bekannt geworden sind. Angesichts des knappen Ergebnisses ist eine Nachzählung in Georgien sehr wahrscheinlich.

Georgien wird ein großer Präsidentensieg sein, da es die Nacht der Wahlen war! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. November 2020

Darum geht es in den Klagen in Pennsylvania

Eine der Klagen in Pennsylvania ist Trumps Behauptung, den Republikanern sei die Möglichkeit verweigert worden, einen Großteil der Stimmenzahl zu beobachten. Die Republikaner argumentieren auch, dass einige Distrikte mit hoher demokratischer Bevölkerung bei der Briefwahl gegen die Regeln verstoßen haben und das System insgesamt anfällig für Betrug ist. Pennsylvania war mit 20 Wahlstimmen für die Präsidentschaftswahlen ein entscheidender Staat, der Biden zum Sieg verhalf.

Die Vorsitzende der Republikanischen Partei, Ronna McDaniel, gab zu, dass sie nicht wusste, ob rechtliche Schritte ausreichen würden, um das Ergebnis zu Trumps Gunsten zu wenden. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany unterstellte den Demokraten in einer Pressekonferenz, dass sie Betrug billigen würden. Der TV-Kanal Fox News, der in den letzten Jahren auf der Seite des Präsidenten gestanden hatte, schaltete sich dann aus, weil die Vorwürfe nicht begründet waren.

McConnell: Trump hat das Recht auf eine Untersuchung

Der einflussreiche republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnellsprach am Montag nur von den “vorläufigen Ergebnissen” der Wahl. “Präsident Trump hat hundertprozentig das Recht, Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten zu untersuchen und seine rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen”, sagte er im Senat. Bisher haben nur vier republikanische Senatoren Biden zu seinem Wahlsieg gratuliert: Mitt RomneyLisa Murkowski, Susan Collins und Ben Sasse. Sie waren früher als Abweichler vom Kern der Republikanischen Partei bekannt – und könnten für Biden als Präsident eine wichtige Rolle spielen, wenn die Republikaner die Kontrolle über den Senat behalten würden.

Ausschlaggebend dafür dürften die Stichwahlen für die beiden Senatssitze in Georgien Anfang Januar sein. Die republikanischen Amtsinhaber David Perdue und Kelly Loeffler forderten den Staatssekretär auf, nach den Wahlergebnissen zurückzutreten, da die Abstimmung schlecht organisiert war. Dies wies die Vorwürfe zurück. Außenminister Brad Raffensperger schrieb auf Twitter, dass es in Georgien sicherlich Fälle illegaler Abstimmungen gab. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie groß genug gewesen wären, damit Trump den Staat gewinnen könnte.

Der US-Generalstaatsanwalt erlaubt es den Staatsanwälten, Wahlbetrug zu untersuchen

US-Generalstaatsanwalt William Barr hat der Staatsanwaltschaft inzwischen die Erlaubnis erteilt, Vorwürfe des Wahlbetrugs zu untersuchen, bevor die endgültigen Ergebnisse bekannt gegeben werden. Ein solches Verfahren wird wahrscheinlich eingeleitet, wenn “klare und anscheinend glaubwürdige Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten” vorliegen, die das Wahlergebnis in einem Staat beeinflusst haben könnten, heißt es in dem Brief des Ministers an die Staatsanwaltschaft. Dies wurde am Montagabend (Ortszeit) unter anderem von der “Washington Post“und das” Wall Street Journal “.

In der Regel dürfen Staatsanwälte erst dann handeln, wenn die endgültigen Ergebnisse vorliegen. Nach der Wahl am 3. November kann dies je nach örtlichem Recht Tage oder Wochen dauern. Die Staaten müssen ihre endgültigen zertifizierten Ergebnisse bis spätestens 8. Dezember vorlegen Washington habe gemeldet.

Der amtierende Präsident spricht von Wahlbetrug nach der Wahl am Dienstag und hofft, Bidens Sieg durch rechtliche Schritte aufzuheben. Biden wurde am Samstag aufgrund der Prognosen der US-Medien zum Gewinner erklärt. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, darunter auch der Bundeskanzler Angela Merkel (CDU) gratulierte Biden unterdessen zum Sieg.